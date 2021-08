Difieren aquí sobre riesgo epidemiológico

Ciudad Juárez— Tras haber cambiado en 10 ocasiones en Juárez desde su habilitación, el semáforo de riesgo epidemiológico tiene altas probabilidades de alcanzar por fin el verde, riesgo bajo. El gobernador Javier Corral Jurado lo informó y pidió no bajar la guardia todavía: “Lo más probable es que el estado se vaya a verde”, destacó.

De forma disidente, Alonso Ríos, presidente del Colegio Médico, enfatizó que no existen las condiciones y destacó que no se explica la intención detrás de la disposición, que entraría –según la Federación– luego del 5 de septiembre, dos días antes de que el actual titular del Ejecutivo estatal termine al fin su mandato.

“El Colegio no avala una semaforización verde en el estado de Chihuahua. No sabemos cuál es la intención de cambiar a ese color cuando no existen las condiciones”, manifestó el profesional de salud. Lo anterior en un contexto de transición de Gobierno y a un día de que vuelva la educación básica de forma presencial.

El cambio se anunciaría esta semana, indicó el titular del Ejecutivo estatal, aunque no manifestó la fecha. Sin embargo, el actual amarillo, peligro moderado, estará siete días más, por lo que solamente adelantó que en la totalidad del territorio estatal “no podemos seguir conteniendo el verde”.

La contingencia tuvo en Chihuahua, específicamente aquí, sus primeros registros de casos y defunciones entre marzo y abril de 2020, pero fue el 1 de junio que arrancó el sistema de reapertura económico-social en armonía con el acuerdo denominado 14/05/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El color rojo, exposición máxima, duró del día primero al 21 de aquel sexto mes del año pasado. Después descendió al naranja, riesgo alto, del 22 al 30 de agosto, y seguidamente transitó hacia el amarillo, del 31 al 11 de octubre. Duró poco, pues el Covid-19 volvió entonces a tener comportamiento en ascenso.

Del 12 al 22 de ese décimo mes, el naranja volvió a alumbrar aquí el nivel de peligro ante el coronavirus, pese a que el exhorto era “quédese en casa”; las autoridades tuvieron que recorrer otra vez hacia el rojo, del 23 al 30 de noviembre, sin embargo, aquella ocasión se acompañó de un toque de queda intermedio.

En diciembre, de nueva cuenta pudo estabilizarse la virulencia, aunque aún con indicadores más al alza que en descenso. Se redujo a anaranjado del primero de aquel cierre de año hasta el 17 de enero, y posteriormente entró una determinación polémica, denominada “mostaza”, del 18 hasta el 14 de febrero.

Tras esa combinación entre naranja y amarillo establecida por el titular del Ejecutivo estatal, Corral Jurado, después se habilitó el amarillo otra vez, del 15 de ese mes hasta el 25 de abril. No obstante, la determinación se acompañó del llamado supercierre. Después retornó el naranja, del 26 al 22 de mayo.

Luego el amarillo se posicionó de nueva cuenta como el grado de peligrosidad y así lo ha hecho hasta la fecha. Pero tras la declaración del funcionario puede preverse que finalmente se alcance verde, esto de frente al próximo regreso a clases de forma presencial para educación básica a partir de mañana.

“Somos el estado del país, de todo el país, que hoy tiene la menor puntuación de los 40 puntos con que se mide el riesgo epidemiológico o de contagio, en términos de tasa de transmisión y tasa de incidencia (…) Tenemos sólo cinco puntos… la próxima semana lo más probable es ir al verde”, puntualizó el gobernante.

Lo anterior ante la presencia confirmada de media docena de mutaciones de la enfermedad y el embate de la denominada tercera oleada en el estado y el país, aunque de acuerdo con la Federación ésta comenzó a disminuir, pues según el subsecretario Hugo López-Gatell van tres semanas en descenso.

