Dificultan amparos a Coespris revisar cumplimiento de Ley Antitabaco

Los amparos en contra de la Ley Antitabaco interpuestos por propietarios de bares y restaurantes han limitado las diligencias de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), informó Luis Carlos Tarín Villamar, comisionado de la dependencia.

El 15 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva ley; a partir de esa fecha, los negocios tuvieron dos meses para hacer las adecuaciones. Posteriormente, la Coespris continuó con las diligencias, que hasta el mes de mayo suman 13, dijo Tarín Villamar.

“Hemos hecho muy pocas porque cuando hemos llegado casi todos se encuentran amparados y eso nos limita, nos limita mucho la vigilancia”, dijo Luis el comisionado de la Coespris.

Fueron más de 400 negocios locales los que interpusieron un amparo en contra de la Ley Antitabaco, según el seguimiento periodístico.

Buscan respeto a áreas designadas

Los propietarios lo que buscan es que se respeten las áreas que ya están designadas para fumadores, en donde entre los nuevos lineamientos está no dar servicio de alimentos y bebidas en el área de fumadores.

“Es complicado, y además otra de las características es que debe ser aislado, no debe ser paso obligado de personas, no debe estar cerca de donde se preparan alimentos y bebidas, no puede haber ahí circulación de mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; sí se acota mucho el nuevo reglamento, nosotros tenemos que respetar el derecho que tienen los prestadores de servicios a ampararse, a buscar otras alternativas, ya una vez que se definan las cosas aquí en el estado haremos lo propio”, expuso el funcionario.

Explicó que se tuvo acercamiento con los comerciantes después del decreto, quienes estuvieron de acuerdo en que debía cumplirse con lo estipulado por la nueva disposición legal; sin embargo, generó incertidumbre y enojo debido a que tendrían que volver a invertir para hacer nuevas adecuaciones, entre las que se incluye poner señaléticas para advertir sobre las restricciones.

Acatan cambios en eventos deportivos

“En otros espacios hemos estado trabajando en conjunto, sobre todo con los organizadores de eventos deportivos, en el cual ellos se han sumado a la campaña, y ya tienen sus señalética muy bien realizada y hacen las revisiones a la entrada de los recintos”, dijo el funcionario.

Mencionó que se han visitado empresas de la industria maquiladora para darles orientación sobre las características que deben tener las áreas de fumadores y todo lo referente a las señaléticas.

