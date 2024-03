Dificulta concertina los cruces irregulares: Texas

El gobierno de Texas atribuyó a la malla metálica que ha colocado en esta frontera el hecho de que no sea el punto con la mayor cantidad de cruces ilegales en dirección al norte.

“Juárez, México y El Paso, Texas, son la ruta más corta, rápida y fácil para que los migrantes avancen hacia los Estados Unidos”, dijo esta semana Sean Storrud, comandante del Grupo de Trabajo en la Zona Oeste de la Guardia Nacional de esa entidad estadounidense.

“Sin embargo, éste no es el sitio de cruce más grande. La razón por la que no es el sitio de cruce más grande es por esta barrera de alambre en forma de C que se ve aquí a lo largo del río. Estamos deteniendo la inmigración ilegal a Texas. Estamos haciendo que sea más difícil cruzar a Texas que a cualquier otro lugar de los Estados Unidos”, agregó.

El funcionario fue citado en un comunicado de la oficina del gobernador de Texas, Greg Abott, que incluyó el despliegue de la malla en esta región como una de las actividades “destacadas” de su operación “Estrella Solitaria”, lanzada en 2021 para contener los cruces de personas sin la documentación requerida.

“Los ingenieros de la Guardia Nacional de Texas continúan instalando una barrera estratégica a lo largo de la frontera entre Texas y México”, indicó el texto oficial.

El archivo periodístico indica que la colocación de concertina inició el 20 de diciembre de 2022, y que inicia a la altura de la colonia Felipe Ángeles, en la zona norponiente de Juárez, hasta las inmediaciones del Libramiento Independencia, en el este.

“Trozos de los rollos que han sido cortados por los migrantes que buscan entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso también permanecen en las orillas del cauce internacional”, indicó un reporte de este medio del pasado 12 de febrero.