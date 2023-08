Difícil que haya dedazo en Morena: Monreal

El aspirante a la candidatura presidencial por el partido Morena, Ricardo Monreal, aseguró no buscar otro partido en caso de no ser favorecido en los resultados de la encuesta, pero no descartó buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa durante su visita a esta frontera, Monreal aseguró que es difícil que el proceso que se llevará a cabo para la elección del candidato a la presidencia de la República sea tendencioso o que exista un “dedazo”.

Señaló que no buscará otro partido en el caso de que no sea favorecido y que permanecerá su lucha en morena evitando fisuras.

“Me voy a quedar en Morena voy a luchar a mi manera y no tengo otros planes distintos a mantenerme en el partido”, dijo Monreal

Al ser cuestionado si le interesa la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que no descarta nada pero esperará que concluya este proceso para dar el siguiente paso.

“Si las encuestas a mi no me favorecieran me voy a quedar en Morena y quiero agotar el proceso sin agotar ninguna posibilidad, donde Morena diga que soy útil yo ahí estaré” insistió.

Más tarde realizó una Asamblea Informativa en la que congregó a alrededor de 3 mil personas en el Centro de Conversaciones Anitas, donde destacó la importancia que tiene Ciudad a Juárez en el ámbito nacional e internacional.

Aseguró tener raíces en esta ciudad fronteriza a la que visita desde niño, en los años 70s, cuando viajaba en tren desde Zacatecas a Juárez para estar con la familia.

Dijo que de ser favorecido en las próximas encuestas no olvidará a esta ciudad y será beneficiada inicialmente por más apoyos principalmente de índole económica, de seguridad y en el tema de migración.

Indicó que buscaría una política binacional con los Estados Unidos para atener el tema migratorio.

Finalmente, Monreal destacó que él es aspirante más preparado de todos, ya que tiene mayor experiencia política, ha sido tres veces diputado federal, tres veces senador, alcalde de la Ciudad de México y gobernador de Zacatecas.

