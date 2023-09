Dictan prisión preventiva a inculpados por homicidio

Ciudad Juárez.- Tres de las cuatro personas detenidas el pasado 29 de agosto presuntamente relacionadas con el asesinato de un hombre en la colonia Azteca fueron formalmente imputadas por dicho delito frente a un juez de Control, mismo que declaró la legalidad de su detención.

Adrián Omar P. C. y/o Adrián P. C., Jesús A. F. y Cinthia Carolina C. P. fueron aprehendidos por la Policía municipal horas después del asesinato que ocurrió cerca de las 7:30 de la tarde en el cruce de las calles Mijes y Mayos.

Reportes oficiales precisaron que testigos escucharon al menos media docena de tiros, y al salir a ver qué había ocurrido se percataron de la presencia de su vecino, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido por la autoridad investigadora, sin signos vitales.

De acuerdo con el seguimiento periodístico, la Policía local los alcanzó en la colonia Constitución mientras los presuntos delincuentes viajaban a bordo de un auto Dodge Avenger negro con placas del estado de Texas, en posesión de dos pistolas, una calibre 9 y otra .40, además de balas.

Pese a que fueron detenidos en presunta flagrancia, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), se les relaciona con otros homicidios recientes, señaló la dependencia.

La imputación formulada el 1 de septiembre por parte del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte ante los juzgados de Control fue por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 123, 124 y 127 en relación con el 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal del Estado.

Además de la declaración de legalidad de la detención y la imputación de los delitos de que se presume la responsabilidad de los dos hombres y la mujer, el juez de Control encargado de la causa penal 4773/2023 dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para asegurar la presencia de los acusados en las diligencias judiciales.

Será el próximo 5 de septiembre cuando se defina su situación jurídica, de acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia.

