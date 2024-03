Dicen que no a decomiso de ‘chuecos’… por ahora

Ciudad Juárez.- En respuesta a la solicitud del Ejército Mexicano de decomisar los automóviles sin placas de circulación, Policía Municipal y Seguridad Vial aseguraron que aunque están dispuestos a colaborar hay que esperar a que termine el decreto del Ejecutivo federal para la regularización de los mismos.

De acuerdo con César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, “nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, (pero) deberíamos esperar a que termine el tema que se lleva a cabo por parte del (Registro Público Vehicular), y terminando ese proyecto podríamos avanzar al proyecto siguiente”.

El miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional a través del comandante de la Quinta Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, hizo pública la petición al Gobierno municipal de Juárez para empezar con el decomiso de este tipo de vehículos, ante la evaluación de que algunos de ellos son utilizados para cometer delitos de alto impacto.

Inclusive, Luna Jaimes señaló que la petición se hizo repetidamente durante las mesas de seguridad, para remover de las calles juarenses esos coches aunque hayan sido inscritos en el Repuve, de no contar con los metales de identificación expedidos por el Gobierno del Estado.

El comandante de la Zona indicó que más de 20 mil carros en Juárez son los que no cuentan con placas pese a que ya fue regularizada su estancia en el país, situación que permitiría identificarlos ya en las calles para decomisarlos.

César Alberto Tapia Martínez, coordinador general de Seguridad Vial, señaló que desde el inicio del decreto presidencial mediante el cual se expiden los procedimientos para regularizar la estancia de vehículos de procedencia extranjera en México, en marzo de 2021, a la fecha se ha disminuido de manera notoria la cantidad de autos sin placas en las calles, pero el parque vehicular ha aumentado, generando un mayor tráfico y congestionamientos.

Sobre el decomiso de los ‘chuecos’ regularizados o no pero que no tengan placas oficiales de Chihuahua, comentó que el acuerdo de no asegurarlos se hizo desde el inicio del programa federal. “Cuando esté el programa no se va a detener a ningún vehículo, pero una vez que concluya ahí sí se detendrán los vehículos”.

Se espera que en marzo finalice el decreto, dando pie a los aseguramientos, aunque la Federación cuenta con la facultad de extender una vez más el mandato. (Diego Villa / El Diario)

