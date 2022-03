Dice FGE desconocer juicio en EP por crímenes aquí

Ciudad Juárez.— Desde hace más de 10 años, el Gobierno de Estados Unidos emitió una acusación contra 24 personas a las que atribuyó integrar el Cártel de Sinaloa y haber cometido diversos crímenes en esta ciudad durante el período que denomina de “guerra” entre agrupaciones del narcotráfico, que inició entre 2007 y 2008 y generó aquí más de 10 mil asesinatos.

En semanas recientes, incluso la Corte federal en El Paso emitió sentencias contra diversos señalados de haber ordenado y cometido, entre otros hechos de violencia, un homicidio y la privación ilegal de la libertad de tres personas –después también asesinadas– el 7 de mayo de 2010, en una iglesia de esta frontera.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte, sin embargo, se reporta no tener conocimiento de esas acusaciones.

“No. La verdad no he estado al pendiente de ese tema”, dijo el fiscal de la zona, Jesús Carrasco.

“Son cosas que suceden en Estados Unidos, que yo, fiscal de Zona Norte, y cualquier fiscal de la Zona Norte que esté, no puede verificar por curiosidad o porque lo sacó un medio de comunicación; yo tendría que tener una investigación donde identifique algo para pedir esas colaboraciones”, agregó.

También el fiscal Roberto Fierro dijo desconocer el caso que se persigue en la vecina ciudad texana por los hechos registrados en Juárez.

“La verdad no traigo en el radar ese tipo de información”, dijo Fierro.

“Voy a entablar una comunicación con las autoridades de Estados Unidos a través del Consulado, de Relaciones Exteriores, para informarme de lo que se tiene en esas carpetas y ver de qué manera, de forma legal, podemos obtener información", añadió.

Difundida en abril de 2012, la acusación incluye a Joaquín “Chapo” Guzmán, Ismael “Mayo” Zambada y a otros 22 individuos que identifica como operadores en Juárez y Chihuahua del Cártel de Sinaloa, organización a la que le atribuye asesinatos, secuestros, lavado de dinero y narcotráfico.

Entre los acusados hay expolicías que trabajaron o para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) o para la entonces denominada Procuraduría General del Estado (PGE), como Mario Núñez Meza, Sergio Garduño Escobedo, David Sánchez Hernández, Iván Sánchez Hernández, Jesús Rodrigo Fierro Ramírez, Arturo Lozano Méndez, Mario de la O López y Fernando Arellano Romero.

También, narcotraficantes como José Antonio Torres Marrufo, que el pasado 4 de marzo fue sentenciado a 40 años de prisión por tres de los 14 cargos que incluye la acusación, marcada como caso 3:12-cr-00849.

Entre otros hechos, a Torres Marrufo y otros de los acusados se les atribuye haber ordenado la operación en la que tres hombres fueron secuestrados en plena ceremonia de una boda que se celebraba el 7 de mayo de 2010 en la iglesia Señor de la Misericordia.

“Que allá hagan pública cierta información, nosotros no la podemos tomar por cierta aquí y decir al Diego (José Antonio Acosta) lo necesitamos aquí, o Marrufo; nos queda claro, porque fue de dominio público, que eran parte de la delincuencia organizada, incuso determinados grupos en particular, pero eso no nos permite individualizarlos en casos en particular, que eso es lo que tenemos que llevarle al juez: caso particular, con datos de prueba, que lo pongan en el lugar de los hechos”, dijo Carrasco.