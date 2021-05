Dice 'El Güero' Martínez que Mocken no conoce la cultura del esfuerzo

El candidato de Movimiento Ciudadano, Rodolfo Martínez, le dijo a Javier González Mocken que se nota que no lee las noticias, lo anterior al señalar que desde 2014 vendió el centro comercial Las Misiones.

Le dijo: “usted extendió esa concesión de PASA y ahora viene a decir que la quiere cancelar, ah por dios, yo no le creo, usted no tiene vergüenza porque cultura del esfuerzo no la conoce”.