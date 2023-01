Dialogarán para solucionar conflicto en Hospital Infantil

Ciudad Juárez.— El secretario general del SNTSA a nivel estatal, Pablo Serna Molina, sostendrá hoy una reunión con el titular de la Secretaría de Salud en Chihuahua, Felipe Sandoval Magallanes, con la intención de pactar soluciones y evitar que escalen las protestas en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, informó José Benito Guerrero Sáenz, líder de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTSA).

Aseveró que el escalamiento de las manifestaciones –que se han limitado a una manta al exterior– dependerá de los acuerdos que se generen en la reunión. Apuntó que lo más importante es no afectar a la población pediátrica que es atendida en el nosocomio, entre Vicente Guerrero y Arizona, pero externó que se hará lo necesario hasta que se escuche al personal, que a su vez lucha por mejores condiciones.

“La situación llegó a oídos del secretario, allá en Chihuahua, y tuvo un acercamiento con nuestro secretario Pablo Serna Molina. Entonces, acordaron reunirse y estaremos en la espera del resultado de negociación. No estamos retirando ningún movimiento, seguimos trabajando bajo protesta, pero seguimos esperando los resultados de esa mesa de diálogo. Estamos en la espera”, dijo Guerrero Sáenz.

Fue el pasado viernes cuando el personal del inmueble supeditado a Servicios de Salud de Chihuahua, mismo que recibe fondos federales que son administrados por el Gobierno del Estado, colocó una lona al exterior. En la misma, quienes sirven en el nosocomio solicitaban las disculpas de la comunidad, toda vez que, indicaron, laboran con insumos insuficientes y salarios indignos, lo cual afecta la calidad del servicio.

“Los trabajadores de este Hospital Infantil de Especialidades (HIES) les pedimos una disculpa a nuestros usuarios por no brindarles el servicio que merecen, ya que no contamos con los insumos necesarios ni un salario digno para nuestros compañeros de contrato”, versa el letrero. En ese contexto, la dependencia dio a conocer que se realizó una reingeniería con los turnos a fin de no entorpecer ninguno de los servicios.

Además, reveló que se están haciendo las gestiones necesarias para homologar el sueldo de los médicos y el personal de enfermería. En tanto, Guerrero Sáenz puntualizó que como SNTSA la principal misión es procurar las mejores condiciones para sus agremiados, por lo cual, manifestó, no pueden ser omisos ante las carencias y más cuando éstas se verán reflejadas en las atenciones facilitadas a los niños fronterizos.