Día de compartir y agradecer

“Pienso que es una gran bendición, pienso yo que a eso se debe que aquí nunca falta qué comer”, manifestó Eliza Castro, una juarense que desde hace más de 22 años invita a su casa a todos sus conocidos y vecinos a comer pavo en el Día de Acción de Gracias.

“Es una forma de darle gracias a Dios que nunca me falta comida. Gracias a Dios si tu llegas aquí, hasta un café, una galleta, lo que sea, pero aquí siempre vas a comer”, aseguró.

Cada año la acompañan entre 80 y 100 personas; todos van a diferentes horas de la tarde, dependiendo sus ocupaciones.

La tradición la inició cuando su hija trabajaba en una tienda departamental y le preguntó si podía invitar a sus amigas a cenar con ellos el pavo, a lo que ella accedió y acudieron unas 10 personas. Al siguiente año, a la invitación sumaron a los familiares y vecinos, y así fue surgiendo la idea, recordó.

“Cuando me dicen que si invitan a alguien les digo ‘no me pregunten eso, bienvenidos sean y gracias a Dios siempre alcanza’. Tan alcanza que al día siguiente mi hija, Mireyita, que es muy dada a traer a todas sus amigas, hacen tortas de pavo. En la mañana vienen a desayunar, ellas mismas las preparan; eso a mí se me hace muy bonito”, mencionó.





Se prepara con un mes de anticipación

Ensaladas, verduras y pastas, complementan el pavo que ofrece Eliza cada año

Eliza se prepara con más de un mes de anticipación para este día, ya que además de los cinco pavos que prepara, hace diferentes complementos como la ensalada de surimi, papa, tornillo, coditos, verduras con brócoli, coliflor y lechuga, espagueti verde y espagueti blanco, así como el postre de ensalada de bombón y el de calabaza.

“Me paso como el mes porque voy juntando cosas, lo que es la nuez a veces es muy cara y luego yo aparte la lavo y la pongo a secar para que no queden pedacitos de cáscara; y con bastante tiempo voy comprando todo de diferentes partes de El Paso y de aquí porque es demasiado”, comentó.

En esta ocasión cocinará cinco pavos que llevan como relleno carne de res molida y de puerco, apio, cebolla, tocino y la caja de relleno de pavo.

“Los medio sazono porque con el cocimiento del pavo agarra sabor completamente; a uno le pongo pasas, nueces, cacahuate, y a otros los inyectamos con vino y naranja y unos más los hacemos con mostaza y mantequilla, ese lo hago aquí en la casa en la pavera, los otros los mando a hornear a la panadería porque no me alcanzaría el día y ya me los entregan temprano como a las 2:00 de la tarde”, comentó.

Los pavos los compra con cuatro días de anticipación, para poder descongelarlos dos días “para que no quede reseco, cuando el pavo está bien descongelado queda más jugoso, de hecho puede uno ponerle mucho jugo de naranja o vino, pero no se cuecen tan bien como cuando está completamente bien descongelado”, detalló.

La casa de Eliza ubicada en la colonia El Granjero empieza a recibir a las personas desde las 3:00 de la tarde, mientras unos se retiran otros llegan, y asegura que eso ayuda a que todos puedan tener cabida.

“Yo me siento feliz de la vida, muy contenta, porque es una forma de reunir a la familia y es muy bonito; otra de las cosas es que pocas veces, por cuestiones de trabajo, nos podemos reunir mi nuera, mi yerno y todas las amistades muy hermosas que tenemos. Benditas sean y bienvenidas a su casa, yo me siento muy feliz, pienso que yo me sentiría triste el día que hiciera pavos y que no vinieran a comer. Ellos vienen, se acomodan como pueden y eso me gusta mucho porque sienten la confianza que siempre les he brindado en su pobre casa y hasta el día que Dios me recoja pienso yo que eso es algo que voy a dejar”, concluyó mientras preparaba la ensalada de bombón.





La venta fuerte es en fin de año: carnicería

En Ciudad Juárez, la venta del pavo no incrementa considerablemente durante la celebración de Acción de Gracias, asegura Luis Falcón, encargado de Casa Hernández de la avenida Ejército Nacional.

“Realmente lo que es el pavo en esta época no lo vendemos casi, no es algo significativo para nosotros, cuando lo llegamos a pedir se vende más que nada para fin de año, se vende en diciembre”, mencionó.

Hasta ayer por la tarde en esta sucursal habían vendido 23 pavos, y se esperaba que durante el transcurso del jueves se vendan otros 10.

“Pero realmente lo que se ha vendido es a lo mejor un cliente que va a revender, no tanto uno por familia”, comentó.

Dijo que los clientes los empezaron a comprar apenas en martes.

En fin de año venden aproximadamente 200 pavos, según indicó. (Mayra Selene González / El Diario)