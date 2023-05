Devuelve EU a venezolanos con salida 'voluntaria'; INM los abandona en Anapra

En medio de la incertidumbre sobre los procesos de Estados Unidos, el silencio del Gobierno mexicano y el desconocimiento de los acuerdos entre ambos países, durante la última semana cientos de migrantes venezolanos han sido devueltos a Ciudad Juárez.

Después de firmar un documento de salida “voluntaria” para no ser detenidos durante meses en El Paso, e incluso con una cita ante un juez de inmigración en el interior de Estados Unidos, desde el 9 de mayo todos los días han sido enviados a Juárez grupos de sudamericanos por los cruces de Santa Teresa-Jerónimo e Ysleta-Zaragoza, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) les ha ofrecido un permiso de trabajo, pero en el centro del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los testimonios de los propios migrantes, al menos 156 adultos solos fueron retornados la tarde del domingo 14 de mayo, por el cruce internacional de Santa Teresa-Jerónimo, ubicado 24 kilómetros al poniente del Centro Histórico de Ciudad Juárez, después de que la Patrulla Fronteriza les diera a elegir entre firmar un documento de salida voluntaria (cuyas copias no les fueron proporcionadas y desconocen su contenido) o permanecer detenidos “entre uno y seis meses” en El Paso, hasta que un juez decidiera si dejarlos en libertad dentro de Estados Unidos o deportarlos.

Julio César Rodríguez, de 50 años de edad, forma parte de un grupo de cinco venezolanos que fueron devueltos esa tarde después de permanecer días detenidos, y quienes ayer narraron su devolución en el comedor de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad Juárez.

“Yo entré por uno de los ‘huecos’ el 1 de mayo, duré ocho días allá, el día 8 me detienen cuando iba en el autobús a Denver y a nosotros nos regresaron la tarde de ayer (domingo) por Santa Teresa. Eran tres autobuses de los grandes, de 52 personas cada uno”, relató.

Narró que él estuvo en la celda número 4 de un centro de detención, pero el domingo lo levantaron a la 1:00 de la mañana para pedirle que firmara su regreso a México de manera “voluntaria” si no quería permanecer detenido por meses.

“Me hicieron firmar un documento, no me dieron copias, no me dieron nada, me sacaron a la 1:00 de la mañana, a la 1:00 de la madrugada, todo dormido. Yo salgo y me dice: ‘para que firme’. Yo le digo: ‘¿qué voy a firmar?’. Me dice: ‘o firmas para que salgas voluntariamente de Estados Unidos o si no quieres no firmes y tienes de un mes a seis meses de detención, mientras que tu proceso sigue, hasta que hables con un juez para que o te quedes en Estados Unidos o salgas deportado’, ya no es expulsión sino es deportación, pero ya con el artículo 8”, recordó.

Los extranjeros narraron que al llegar a México con la intención de continuar buscando una cita a través de la aplicación CBP One, fueron recibidos por personal del INM, el cual les ofreció albergue y un permiso de trabajo, pero en el centro del país. Y al negarse a irse de Ciudad Juárez fueron abandonados en las calles de Anapra.

“Nos entregaron a los mexicanos y ellos nos querían llevar para allá por la Ciudad de México, creo que era Zacatecas, que era como a 14 horas o 16 horas de Ciudad Juárez”, dijo el venezolano mientras sus compañeros confirmaban que sí era a Zacatecas a donde los pretendían trasladar.

‘Tengo una cita ante un juez en EU’

Robert, un colombiano-venezolano de 21 años de edad, dijo que él fue devuelto por el mismo cruce de Santa Teresa-Jerónimo la mañana del sábado 13 de mayo, pero a él no lo hicieron firmar ningún documento; sin embargo, cuenta con una cita de solicitud de asilo ante un juez de San Antonio el próximo viernes 26 de mayo.

Robert salió de Colombia el 20 de febrero con Armando, un integrante de la comunidad LGBT+, quien también fue devuelto a esta frontera pero el 8 de mayo.

Ambos brincaron el muro fronterizo por la puerta número 46 y llegaron hasta la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en donde permanecieron 15 días y aplicaron al formularioI-589 de Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), pero cuando Robert les enseñó su cita ante un juez “rompieron la hoja” y después de mantenerlo nueve días detenido lo devolvieron a Ciudad Juárez con un grupo de aproximadamente 150 personas.

Otro venezolano devuelto el domingo 14 de mayo después de firmar su expulsión “voluntaria” dijo tener también una cita el miércoles 31 ante un juez de Florida, lo cual no les importó a las autoridades estadounidenses al momento de regresarlo a México. “Nos mantenían como si fuera el mismo ‘Chapo’ (Guzmán), encadenados”, dijo el sudamericano al mostrar las huellas que dejaron las cadenas en sus manos y tobillos.

Wilson, otro venezolano que fue detenido el 2 de mayo y expulsado seis días después a Juárez, mostró también los documentos en los que consta que cuenta con una cita ante un juez de inmigración el próximo miércoles 24 de mayo en Nueva York.

La también coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano denunció que la opacidad del proceso sólo expone a las personas en situación de movilidad a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad.

“Falta mucha claridad en el acuerdo que hizo Estados Unidos con México, porque ellos merecen respeto de decir: ok, yo escojo expulsión, y viajo con claridad, tranquilo de que la expulsión implica un acuerdo bueno en el que yo voy a poder acceder nuevamente a la página (CBP One) y voy a entrar de manera ordenada. Pero no hay esta información, no hay”, denunció Coronado.

Pese al fin del Título 42 la noche del jueves 11 de mayo, el Gobierno de México aceptó recibir cada mes de Estados Unidos a 30 mil personas originarias de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua a través de sus fronteras norte y sur, además de los connacionales que serán deportados. Pero hasta ayer ni las autoridades de México ni las de Estados Unidos dieron respuesta sobre las cifras de devoluciones a Ciudad Juárez ni explicaron el proceso que llevan las personas que han sido deportadas.