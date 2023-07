Devuelve a juarenses el favor con taquizas

Ciudad Juárez.- El agradecimiento a las personas que ayudaron a Lorenzo Guillermo Núñez, de 41 años, cuando necesitó de donativos para sus cirugías, lo impulsó para apoyar a la gente que se encuentra en su misma situación por medio de “Taquiza con Causa”.

Luego de pasar una cirugía que tuvo un costo de 140 mil pesos para un remplazo de cadera el año pasado, y otra de 30 mil pesos la semana pasada para retirarle dos clavos, Lorenzo decidió donar materia prima para la preparación de los tacos, prestar el mobiliario para quienes padezcan de alguna enfermedad o tengan una necesidad especial.

“En julio del año pasado a mí me detectaron que tenía que ponerme prótesis de cadera porque estaba muy degastada; en ese entonces me salió la cirugía en 140 mil pesos, pero tuve tiempo, hice taquizas y kermeses, y bendito Dios, junté dinero y me operé rápido, pero en esta ocasión no tuve tiempo de reunir la cantidad, fue una emergencia, eran 30 mil pesos, pero la gente me ayudó”, mencionó Lorenzo.

Pide ayuda para ayudar

Los interesados sólo tendrán que elaborar los alimentos y aportar el cincuenta por ciento de las ganancias para continuar apoyando para otras causas, dijo el entrevistado.

“Como mucha gente me apoyó, y yo siento esta necesidad y agradecimiento porque sé lo que se batalla cuando está en una situación así, y hay gente que no tiene para invertir ni para una hamburguesada, en la que se necesitan entre 3 mil a 4 mil pesos, o para tacos, y a veces no se tiene esa cantidad”, comentó el entrevistado.

La ayuda está abierta para las comunidades religiosas, asociaciones, escuelas, o para las personas que estén enfermas y requieran de reunir fondos, dijo Núñez.

Si usted necesita el apoyo pude comunicarse al teléfono (656) 310-2237.

