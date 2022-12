Devota de la Virgen, le ruega por su vida

Ciudad Juárez.— Para Guadalupe Galindo Guajardo cada minuto que pasa es vital, ya que necesita reunir la cantidad de 90 mil pesos para ser operada del cáncer de mama que padece desde agosto de 2020, fecha que quedará marcada en su memoria pues fue cuando recibió el diagnóstico que sospechaba desde hacía tiempo.

Como su nombre, la mujer de 40 años de edad es muy devota de la Virgen de Guadalupe y del Niño Jesús, a los que año con año les hacía reliquia pero por su actual estado de salud no ha podido, ya que los recursos son escasos, pero no pierde la fe en reunir dicha cantidad para seguir luchando por su vida.

“No es tanto el dinero sino el tiempo, porque el doctor, el último día que fui, me dijo que el tumor es muy aferrado y ya está creciendo, y si lo dejamos, ya la cirugía no me la iban a poder hacer y sólo me mantendrían con quimioterapia”, explicó Galindo Guajardo.

Compartió que tiene tres hijos, y desde el nacimiento del último de ellos, quien actualmente tiene 15 años de edad, comenzó a vender ropa en ‘las segundas’, productos por catálogo, menudo, tamales, y su esposo se dedicaba a la albañilería, aunque tuvo que dejarla para cuidar de ella y dedicarse a las labores del hogar.

Describió que su vida “dio un giro de 360 grados” cuando recibió el diagnóstico de cáncer, además conseguir un lugar en donde le brindaran el tratamiento fue muy difícil para ella.

Recordó que para su primera quimioterapia tuvo que pagar 15 mil pesos, y gracias a una de sus vecinas conoció a la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez A.C. (Aprocancer), que le ha facilitado su proceso.

“A cualquiera le dicen ‘tienes cáncer’ y es como si te dijeran ‘te vas a morir’ así lo sentí yo, pero lo primero que se le viene a uno a la mente son sus hijos, mis hijos y mi mamá, pero ya pasaron dos años y no me necesita Diosito todavía, o por lo menos que espere a que deje a mi hijo casado”, expresó la entrevistada.

Dijo que los primeros cambios que tuvo en su cuerpo y que le alertaron que algo no estaba bien, fue el crecimiento de una ‘bolita’ en su seno que creció rápidamente, por lo que fue de inmediato al médico quien confirmó sus sospechas.

“Yo en cierta manera ya sabía que era esa enfermedad, pero tenía tanto miedo que no quería que me lo dijeran”, expresó.

Para reunir los 90 mil pesos que necesita para su cirugía ha realizado diferentes actividades, como venta de menudo, tamales, rifas, ha recibido donativos de la comunidad, además, sus familiares también han ofertado alimentos para apoyarla.

Explicó que en abril de este año una de sus sobrinas falleció a causa del cáncer, lo que sembró miedo en ella, aunque tiene la esperanza en la Virgen de Guadalupe y en Dios en poder reunir los fondos necesarios para ser intervenida quirúrgicamente.

“Me siento bien, un poco estresada por el tiempo, pero me siento bien, si está bonito el día me pongo afuera, tengo mucha fe que sí la voy a juntar primeramente Dios”, dijo Guadalupe.

Recordó que durante estas fechas instalaba el nacimiento, y le hacía reliquias a la ‘Morenita del Tepeyac’, aunque durante esta Navidad espera estar unida junto con sus hijos y su esposo para celebrar como año con año lo hacen, ya que lo importante de esta fecha es la unión.

Añadió que sus padres le enseñaron la fe y devoción a la Virgen de Guadalupe, a la que le pide por su familia, y que nunca les falte qué comer aunque sea lo mínimo.

“Yo soy muy devota y muy católica, viene de familia, algunos le hacen a San Judas, otros a la Virgen, y yo le hago más a ella y a los niños. Ahorita en diciembre uno tiene que estar unido siempre en armonía, estar bien y pues cena siempre cenamos, así sean frijoles o huevo, siempre que uno esté vivo y sano con eso”, mencionó la entrevistada.

Si usted desea apoyar a Guadalupe Galindo Guajardo puede hacerlo a través de una transferencia al número de cuenta BanCoppel 4169 1608 5246 3506, o también comunicarse al número de teléfono (656) 196-3450.

