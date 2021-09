Develan mural en honor a los bomberos de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez— El mural “La visión de un bombero” se develó este día en la estación 3 de Bomberos, ubicada en Sanders y Sevilla.

El alcalde, Armando Cabada, explicó que es un tributo a los bomberos de Ciudad Juárez, que se materializó en coordinación con la Dirección de Protección Civil y el Instituto Municipal para la Cultura.

“Buscamos un muralista que nos pudiera plasmar aquí parte de la obra que a diario realizan los compañeros bomberos”, mencionó.

El autor, Abimael Villaseñor García, “Melo”, de 37 años, licenciado en diseño, explicó que le mostraron un boceto y él lo adecuó con el material que iba a utilizar.

El mural hecho con aerosol muestra a la máquina 1 de Bomberos y a unos tragahumos combatiendo un incendio, así como a otro con un hacha en las manos, también aparece el monumento de la Equis.

“Cuando conocí toda la historia de los bomberos se me hizo muy interesante por lo que hacen y cuando estaba aquí todos me dijeron ideas y las fui incluyendo, o detalles que yo no sabía de los trajes y las herramientas”, explicó Melo.