Develan mural en honor a bomberos

Ciudad Juárez— Como un tributo por la labor de los tragahumos, ayer se develó el mural “La visión de un bombero” en la estación número 3 del Heroico Cuerpo, ubicado en el cruce de las calles Sanders y Sevilla.

El alcalde Armando Cabada explicó que es un tributo a los bomberos de Ciudad Juárez, que se materializó en coordinación con la Dirección de Protección Civil y el Instituto para la Cultura del Municipio.

“Buscamos un muralista que nos pudiera plasmar aquí parte de la obra que a diario realizan los compañeros bomberos”, mencionó.

El autor, Abimael Villaseñor García, “Melo”, de 37 años, licenciado en Diseño, explicó que le mostraron un boceto y él lo adecuó con el material que iba a utilizar.

El mural hecho con aerosol muestra al centro la máquina número 1 de Bomberos y a tres tragahumos combatiendo un incendio, así como a otro con un hacha en las manos; también aparece el monumento de la Equis.

“Cuando conocí toda la historia de los bomberos se me hizo muy interesante por lo que hacen, cuando estaba aquí todos me dieron ideas y las fui incluyendo, o detalles que yo no sabía de los trajes y las herramientas”, explicó “Melo”.

El director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Miguel Ángel Mendoza Rangel, comentó durante la develación que el mural representa dignamente la labor cotidiana del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos exponen su vida por las personas.

El comandante Óscar Mancha Reyes informó que después de la presentación, en la estación 3 –que tiene 51 años de funcionamiento– se pretende mostrar una exhibición permanente de artículos representativos de su labor como bomberos.

“Este es un momento para recordar el día que fue construida esta estación, sabemos por lo que se escribe en la historia que en 1970 fue establecida aquí para ser Central de Bomberos; aunque no fue así, ha seguido funcionando prestando servicio a este sector de la ciudad”, comentó.

Cabada agregó que la estación se encuentra en proceso de rehabilitación.

