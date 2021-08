Deuda estatal frena programas universitarios

Entre los proyectos que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ha detenido por la falta del ingreso correspondiente al subsidio ordinario que adeuda Gobierno del Estado –427 millones 39 mil 89 pesos del 2016 al 2020– se encuentra el cambio del tartán de la pista de atletismo, la última etapa del Centro Cultural de las Fronteras e incluso la reubicación del Rancho Escuela.

El principal motivo por el que la UACJ busca el cambio del Rancho Escuela, situado en Praxedis G. Guerrero, a 62 kilómetros de Ciudad Juárez, es la seguridad de los estudiantes y docentes de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista que realizan sus prácticas escolares en el lugar, explicó el rector de la universidad, Juan Ignacio Camargo Nassar.

“Es una cuestión de recursos para poder instalarlo debidamente en Ciudad Universitaria. No implica nada más llevarnos allá los corrales, implica una inversión bastante fuerte”, dijo.

El Rancho Escuela se habilitó con fines didácticos en el Valle de Juárez en 1988 y actualmente cuenta con un terreno de 40 hectáreas donde están distribuidos los corrales de 80 vacas, 120 borregos, 50 chivas, 50 cerdos, praderas artificiales para pastorear, áreas de siembra de forraje y un laboratorio pequeño para prácticas, explicó el doctor Francisco Carlos Pérez, administrador del rancho.

Durante el tiempo en que ha estado funcionando el Rancho Escuela el personal no ha sufrido algún percance ni en el transcurso a las instalaciones ni en el lugar, sin embargo, el rector señaló que “si conocemos cómo están las cosas allá, necesitamos estar con cuidado, simplemente para entrar ahí hay que tener cuidado, no queremos poner en riesgo a los alumnos”.

Una de las formas en que la UACJ protege la integridad de sus estudiantes y docentes es por medio del uso exclusivo de vehículos rotulados para que en el camino al Valle de Juárez sean identificados como miembros de la comunidad universitaria. Además, en caso de registrarse algún hecho delictivo en la zona, las actividades son suspendidas, señaló Carlos Pérez.

“Está funcionando, pero la situación de la pandemia agrava más las cosas por las cuestiones de las clases; aunque no estamos en semáforo verde, sí iban los alumnos al Rancho Escuela. Lo seguimos sosteniendo, seguimos alimentando a los animales que están ahí, realizando algunas actividades los docentes, pero no está funcionando al 100 por ciento y la cuestión de la seguridad es un factor determinante para esto porque no queremos poner en riesgo a nuestros alumnos”, dijo el rector.

La reubicación del Rancho Escuela a Ciudad Universitaria fue una propuesta hecha por el Instituto de Ciencias Biomédicas y la jefatura de Médico Veterinario Zootecnista por el espacio con que cuenta el campus sur y porque allá también se imparte la carrera, además del tema de seguridad.

La pista de atletismo

Sin embargo, se trata de uno de los proyectos que se han visto afectados por la falta de recursos, además de la última etapa del Centro Cultural de las Fronteras y el cambio del tartán de la pista de atletismo del estadio. “Tenemos muy buenos atletas y yo digo que necesitamos meterle el tartán que nos va a costar, a lo mejor, 10 millones de pesos, pero no tenemos el recurso o tendríamos que sacrificar otras cosas”, dijo el rector Camargo Nassar.

El adeudo del subsidio ordinario por parte de Gobierno del Estado consiste en 22 millones 247 mil 213 pesos, del 2016; 88 millones 176 mil 43 pesos, del 2017; 39 millones 44 mil 926 pesos, del 2018; 56 millones 713 mil 16 pesos, del 2019; y 220 millones 857 mil 891 pesos, del 2020, informó el rector Camargo Nassar.

Además, en el presupuesto general del 2021, la UACJ tiene proyectado un subsidio de mil 653 millones 991 mil 433 pesos, del cual el 29 por ciento corresponde a la aportación de Gobierno del Estado y el 71 por ciento de la Federación. Del monto que debe otorgar la administración estatal, hasta el momento continúa pendiente un pago de 275 millones 502 mil 923 pesos.

