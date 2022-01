Detona fiesta de menores indagación interna en Fiscalía

Un agente del Ministerio Público determinó dejar en libertad a los organizadores de una fiesta clandestina en la que fueron sorprendidas más de 200 personas –entre ellas 160 menores de edad– consumiendo alcohol y drogas, evento detectado por personal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la noche del viernes.

Los probables organizadores del evento, Martha R. N. y Arnold C. quedaron libres ayer debido a que un agente del Ministerio Público, del cual no se proporcionó su identidad, consideró que la SSPM no acreditó la legalidad en la aprehensión de las personas, ni pudo demostrar que se obtuvo una orden judicial de revisión del lugar para ingresar y detener a los asistentes, de acuerdo con Óscar Márquez, vocero de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte.

De hecho, la representación social abrió una investigación interna contra el funcionario, ya que presuntamente no respetó el debido proceso y permitió que salieran libres los dos probables responsables, sin siquiera haber cumplido las 24 horas en custodia.

La Secretaría de Seguridad Pública los había consignado por el posible delito contra la correcta formación del menor, ya que en el lugar de la fiesta –que carece de permisos para operar–, se hallaron latas de cerveza, dosis de mariguana y se aseguraron 159 adolescentes (67 mujeres y 92 hombres), quienes fueron llevados al área de Trabajo Social y entregados a sus padres.

El inmueble donde se llevó a cabo la fiesta es una finca denominada “Terraza Arcoíris”, que se sitúa en las calles Carlos Adame y Horcasitas, de la colonia Anáhuac, donde la Policía encontró a los menores ingiriendo bebidas alcohólicas; algunos afirmaron haber pagado 100 pesos para ingresar.

Personal de Protección Civil había detectado que en ese lugar se habían llevado a cabo al menos dos eventos con un gran número de asistentes; además se enteraron que el viernes habría otra fiesta a la que se convocó a través de las redes sociales y por ello fueron a inspeccionar, sin embargo, al llegar no les permitieron el acceso.

Los encargados colocaron candados en las puertas de tres accesos, lo que motivó a que se pidiera el apoyo de la Policía Municipal y de Bomberos para forzar las entradas, informó el sábado Roberto Briones Mota, jefe de Protección Civil.

Ayer, el fiscal para el Distrito Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, reprobó el actuar del agente del Ministerio Público, quien presuntamente sin respetar el debido proceso, dejó en libertad a las dos personas.

Comentó que ya se dio vista a la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación (Asuntos Internos) a fin de que se proceda conforme a derecho y se le aplique la sanción correspondiente.

Refrendó su compromiso de cero tolerancia a este tipo acciones que se encuentran fuera de la legalidad y dijo que pedirá un castigo para el ministerio público, que ya fue separado de sus funciones.