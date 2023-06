Detienen en flagrancia a tres que saqueaban vivienda

Ciudad Juárez.- Tres hombres que fueron sorprendidos cuando saqueaban una casa del Partido Romero, fueron detenidos por policías municipales del Distrito Universidad, quienes fueron alertados por el propietario del inmueble, informó el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM).

Se trata de Sergio C. B. de 51 años, Rubén P. O. de 41 y Eduardo C. C. de 25, quienes se metieron a robar en una casa ubicada en las calles 18 de Marzo y República de Cuba, donde ya habían subido a una troca Chevrolet Silverado roja, modelo 2007, algunos objetos que sacaron de la misma.

De acuerdo con la SSPM, el dueño de la casa se percató de que tres personas estaban en su propiedad, de donde sustrajeron objetos de cocina y llamó a la Policía a través del número de emergencias 911.

Los detenidos y objetos robados fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía del Estado en la Zona Norte.