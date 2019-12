Detienen a uno por abusar de su hija

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en varios abusos sexuales cometidos en contra de su hija biológica.

La menor de 13 años reveló las agresiones sexuales que vivía en su casa a un psicólogo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) a donde era llevada por su mamá, quien había notado cambios de conducta pero desconocía qué le estaba pasando.

El detenido es Jesús Carlos Maldonado, quien fue vinculado a proceso penal por la jueza de Control María Fernanda Díaz Rojas.

Al interponer la denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) la mamá de la víctima señaló que el pasado 30 de noviembre se encontraba en su casa cuando recibió una llamada de un psicólogo del IMM quien le pidió que acudiera para hablar con ella.

Al acudir a las instalaciones del Instituto, el profesionista le dijo que la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– le había dicho que Jesús Carlos tenía años haciéndole tocamientos lascivos y que la última vez la había molestado fue el pasado 26 de noviembre cuando se encontraban en una casa ubicada en la calle Sitio de Cuautla al momento en que supuestamente estaban jugando a pegarse.

El psicólogo dejó a la víctima a solas con la mamá y la menor le narró que su padre la había abrazado por detrás y le había tocado los senos. Además le aseguró que esa no era la primera vez que lo hacia, que ya tenía años haciéndole tocamientos, así lo informó la agente del MP a la jueza.

Al presentar la denuncia, la mamá de la víctima también precisó que ella empezó a llevar a la adolescente al psicólogo porque notó que era muy agresiva con Jesús Carlos Maldonado y también con los compañeros de la escuela.

“Mi hija tuvo un cambio muy drástico con Jesús, ya que al inicio lo quería y de un momento a otro vi que no quería a su papá. Recuerdo que hace tres años Jesús se aferraba a dormir con mi hija y era algo que no me parecía, siempre teníamos pleitos ya que le preguntaba por qué se dormía con ella y él me decía que no tenía nada de malo que era su hija y que yo era una mal pensada. Ahora sé que se aferraba a dormir con ella porque le hacía tocamientos en sus partes”, señaló la mamá de la ofendida ante la representación social.

La víctima también declaró ante la representación social. Narró varias agresiones respecto a una de las últimas dijo “me cobijé y me enredé toda y él jalaba las cobijas y me empezaba a decir que si yo tenía a alguien, que yo era nada más para él, que si yo tenía a alguien no sabía cómo me iba a ir. Yo no dije nada de esto en mi primera entrevista porque me daba vergüenza, me daba pena, me daba miedo por lo que mi papá les fuera hacer. Pero ya me dijeron que me van ayudar y es por eso estoy diciendo todo lo que me paso”.

La psicóloga que realizó la evaluación a la víctima, determinó que requiere un mínimo de 16 sesiones de terapia.

Desde la primera audiencia al acusado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 24 meses. (Blanca Elizabeth Carmona / El Diario)





