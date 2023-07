Detienen a tres adultos y cuatro adolescentes armados

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado efectuó la detención de tres adultos y el aseguramiento de cuatro adolescentes en Juárez, presuntamente involucrados en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de acuerdo con un comunicado oficial.

El documento precisa que estas detenciones se realizaron a través de la investigación y el análisis de la Plataforma Centinela en la ciudad fronteriza, donde se ubicaron a los presuntos delincuentes en calles de la zona norte.

PUBLICIDAD

La primera detención se llevó a cabo cerca de la 1:45 horas, en Colonia Mezquital, donde fue ubicado a un adolescente de 16 años, identificado como N. G. A. R, el cual circulaba en una motocicleta portando un arma .9 mm, cuando fue abordado por elementos de la Policía del Estado, quienes posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cerca de las 2:22 horas, seis personas fueron detenidas por la supuesta comisión del mismo delito, en calles del fraccionamiento Haciendas Universidad, los cuales circulaban a bordo de un vehículo Ford Mustang de color rojo.

Ahí se llevó a cabo la detención de Jorge Armando P. S., de 43 años de edad, Rubí Lizeth G. R. de 41 años y Ashley Marilyn, de 19 años, así como se aseguraron a los menores L. D. G. H., de 17 años, M. D. C. P., de 16 años de edad, e I. N. C. C., de 17 años.

A estas personas se les aseguraron un arma tipo fusil abastecida con 30 cartuchos útiles calibre .223, un arma de fuego tipo subfusil abastecida con 18 cartuchos útiles calibre 7.62x39, dos cargadores, 38 cartuchos útiles de calibre .223, 12 cartuchos útiles calibre 7.62x39, 18 cartuchos útiles calibre .45, 19 cartuchos útiles calibre 22, 23 cartuchos útiles calibre .40, 13 cartuchos útiles calibre 357 Magnum, 13 cartuchos útiles calibre .44, 12 cartuchos útiles calibre 10 MM, 13 cartuchos útiles calibre 20 para escopeta.

Por lo anterior, los detenidos y los artículos asegurados fueron puestos a disposición del ministerio público de FGR, además de que serán investigadas por su probable participación en hechos violentos en Ciudad Juárez, de acuerdo con la corporación estatal, aunque no precisó en cuáles.