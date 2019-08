Detienen a policías por presunto robo a narcomenudista

Ciudad Juárez— Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron detenidos y consignados a un Tribunal de Control por presuntamente haber robado 193 dosis de heroína que habían decomisado a un “puchador” en la zona Centro.

Ayer un juez local les permitió a los servidores públicos David G.O. y Jesica María R.A., enfrentar el proceso penal en libertad. Sólo les ordenó no ocupar un cargo público mientras este en trámite el proceso penal, no comunicarse ni acercarse a los testigos y tampoco presentarse en los distritos policiacos y acudir a firmar cada mes ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPP).

El pasado 30 de julio aproximadamente a las 14:06 horas en las calles La Paz y Ramón Ortiz de la zona Centro, los policías David y Jesica María detuvieron a José Ángel Fortuna Celis presuntamente en posesión de 217 envoltorios de heroína y horas más tarde lo consignaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte pero únicamente reportaron haber decomisado 24 dosis, así lo informó un agente del Ministerio Público (MP) en la audiencia realizada ayer en la Quinta Sala de la Ciudad Judicial.

Al día siguiente, el 31 de julio, se recibió una llamada anónima en la que se reportaba que Fortuna Celis tenía en su poder 217 cantidades de heroína cuando fue detenido por una pareja de municipales y que estos últimos se habían quedado con gran parte de la droga.

La queja fue atendida por el comandante Nicolás Arvijo Sandoval, quien revisó la documentación oficial y se percató que el arresto de Fortuna Celis fue realizado por David G.O. y Jesica María R.A., y les solicitó que se presentaran en las instalaciones de Estación Centro, ubicadas en avenida 16 de Septiembre y calle Oro.

Al ser cuestionados, presuntamente los policías sospechosos dijeron que se había tratado de un error y Jesica María sacó de una bolsa del pantalón táctico que vestía 72 envoltorios conteniendo heroína y los entregó. Mientras que David G.O. entregó otros 121 envoltorios con el mismo narcótico. El aseguramiento de esas cantidades lo hicieron los agentes municipales Alma Leticia Páez Nery y Salvador Santos Sandoval, dijo el fiscal al juez de Control Dirceu Ismael Solís Mendoza.

Las 72 cantidades aseguradas a la mujer policía dieron un peso de 6.569 gramos y las 121 dosis 10.982 gramos, refirió el agente del MP al Tribunal.

“Se puso a disposición de la autoridad únicamente con 24 cantidades que dieron un peso de 2.1176 gramos, con la finalidad de beneficiar y exculpar a José Ángel Fortuna al ser notoriamente menor la cantidad que se registró como asegurada y así fue puesto a disposición del MP del fuero común. Hecho que realizaron con motivo y en ejercicio de sus funciones”, señaló el fiscal al formular cargos.

El agente del MP acusó a los dos servidores públicos de haber incurrido en el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo contemplado en el Artículo 477 de la Ley General de Salud.

También de haber cometido el ilícito contra el ámbito de procuración de justicia en perjuicio de la sociedad y previsto en el Artículo 288 fracción IX del Código Penal del Estado de Chihuahua que establece se impondrá de 2 a 8 años de cárcel y de 100 a 400 días multa al servidor público “fabrique, altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a otro”.

Además el fiscal dijo que los elementos incurrieron también en el delito de denegación o retardo de justicia y prevaricación que prevé el 286 fracción III de la misma ley, que dice “se impondrá prisión de 2 a 6 años, inhabilitación para obtener o ejercer un cargo o comisión pública hasta por 10 años y de 50 a 250 días multa, al servidor público que”, apartado III “ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida”.

Ayer los acusados decidieron no rendir declaración y el debate se dio en cuanto a las medidas cautelares.

La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo miércoles a las 10:45 horas, a la que ambos acusados deberán comparecer de forma voluntaria.





