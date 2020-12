Detienen a policía estatal por violencia familiar

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Un policía estatal fue arrestado por el delito de violencia familia en contra de su pareja sentimental.

De acuerdo a la información proporcionada a El Diario por fuentes de la Fiscalía de Justicia en la Zona Norte, se aseguró y ejecutó orden de Aprehensión en contra de C. Ever R. L. y/o Ever R. O este 22 de diciembre del 2020.

El arresto ocurrió en la calle eje vial Juan Gabriel casi esquina con calle Sanders.

La Orden fue librada por la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.