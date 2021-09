Detienen a nueve con armas

Ciudad Juárez— Agentes de la Policía municipal aprehendieron ayer a una mujer y ocho hombres en presunta posesión de 11 armas y más de mil cartuchos útiles, dio a conocer el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales.

El armamento asegurado consta de cuatro fusiles de asalto, cuatro armas cortas, dos ametralladoras, un arma larga con mira telescópica y mil 119 cartuchos útiles de diferentes calibres, por lo que las nueve personas serán consignadas ante el Ministerio Público Federal por violaciones a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, que prohíbe el uso y porte de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los detenidos fueron identificados como Mario Ernesto G. S., de 20 años; Jonathan L. E., de 22; Sergio Guillermo M. R., de 27; Jair Edel M. M., de 24; Víctor Hurgo V. C., de 28; Luis Gerardo F. A., de 23; Brian Enrique C. R., de 26; Juan Manuel E. C., de 26, y Janeth Judith A. B., de 26 años.

Según Muñoz Morales, los detenidos dijeron pertenecer al grupo delictivo “Mexicles”.

La intervención policiaca fue reportada minutos antes de concluir el viernes, cuando un hombre de 25 años interceptó dos unidades de la SSPM para advertirles que en uno de los condominios había personas armadas y que lo habían amenazado de muerte porque no quiso trabajar para ellos.

Presuntamente al momento en que los agentes se aproximaron a la casa señalada y tras pedir refuerzos en prevención de algún ataque armado, se percataron de dos personas que estaban afuera y portaban fusiles de asalto, por lo que les pidieron que soltaran las armas y se rindieran.

Los uniformados sometieron a las nueve personas, ocho hombres y una mujer, que supuestamente dijeron formar parte de una célula dedicada al sicariato y que fueron entrenados para ello en la Sierra hace cuatro meses.

Cuatro son de Ciudad Juárez, tres de la ciudad de Delicias, uno de Chihuahua capital y otro de Zacatecas, informó el jefe de la corporación preventiva. El total de detenidos fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).