Detienen a jefe de Migración de Chihuahua

Ciudad Juárez.- Veinte días después de la muerte de 40 migrantes extranjeros y de 25 más intoxicados por monóxido de carbono en un incendio intencional dentro de las celdas del Instituto Nacional de Migración (INM), finalmente fue detenido mediante orden de aprehensión el titular de la Oficina de Representación (OR) en Chihuahua, contralmirante Salvador González Guerrero.

El delegado estatal fue capturado por elementos de la Policía Ministerial Federal, adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), tras permanecer por cuatro días oculto y con un amparo contra actos de la FGR concedido por la jueza Séptima de Distrito en Juárez, Claudia López López, desde el pasado 13 de abril, informó personal de la misma Fiscalía.

Aunque trascendió que el mando militar fue detenido al salir de un restaurante, cerca del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, fuentes extraoficiales informaron que en realidad se dirigía al aeropuerto internacional Abraham González para salir de la ciudad esa misma tarde, ya que llevaba consigo una maleta.

Ayer González Guerrero acudió a sus oficinas en el puente Córdova, sin embargo, no pudo entrar, por lo que se retiró del lugar, según informó personal de la Guardia Nacional.

¿De qué se le acusa?

Respecto a los cargos que enfrenta el mando militar, éstos son graves, ya que se trata de los delitos de homicidio, lesiones, ambos a título doloso, así como el indebido ejercicio de la función pública, por lo que debió comparecer a la brevedad ante el juzgado federal que lo requirió y de ser declarada legal la detención, se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, según el artículo 19 constitucional.

Hasta el cierre de esta edición no inicia la audiencia de formulación de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal.

Con la captura de González Guerrero, ya son siete los funcionarios de la delegación Chihuahua del INM sujetos a proceso por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo.

Dentro de la cadena de mando del INM, los acusados son: Salvador González, titular de la OR; Daniel G.Y., representante local de la oficina noreste; Eduardo M. A., responsable de recursos materiales; Rodolfo C. T. Y Gloria Liliana R.G., ambos responsables de la estancia provisional Juárez en turno, así como Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta Juárez y encargado de la Unidad Interna de Protección Civil.

Una última detenida es Cecilia R. T., quien es jefa del Departamento de Seguridad y Custodia en Janos, donde fue detenida y de quien se desconoce qué participación pudo tener en los hechos, pues no estaba en la ciudad.

Incurrieron en omisiones

La FGR basa su acusación en la omisión en que incurrieron los servidores públicos al mantener en la celda para varones a 68 migrantes extranjeros, cerrada bajo llave, que no fue localizada luego del motín por la falta de alimentos, agua y papel sanitario.

Además de los actos de corrupción al venderles, supuestamente los guardias con anuencia del personal federal, cigarros y un encendedor a los migrantes.

La FGR expuso que los elementos del Departamento de Bomberos en su peritaje mencionaron haber localizado cinco colillas de cigarro, una cajetilla de cigarros y un teléfono celular; todos éstos son artículos prohibidos, pero presuntamente comercializados de manera ilegal.

También se mencionó en las audiencias de formulación de imputación de la causa penal 216/2023 que se carecía del registro del total de detenidos.

Desde que ocurrieron los trágicos hechos las autoridades federales han proporcionado cifras erróneas del total de víctimas y lesionados, ya que a nivel nacional se informó de 40 muertes, mientras que el Registro Civil entregó 39 cuerpos.

La información oficial de Gobierno del Estado refiere que del 4 al 14 de abril del presente año se concluyeron 39 trámites, que corresponden a los liberados por parte de la FGR.

Las víctimas mortales fueron un colombiano, 17 personas de origen guatemalteco, seis hondureños, siete personas fallecidas de El Salvador y siete venezolanos, se informó ayer mediante comunicado de prensa.

Regresan 7 a Venezuela

Después de 20 días de haber perdido la vida en el incendio ocurrido el 27 de marzo en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, la mañana de ayer fueron repatriados los cuerpos de siete migrantes venezolanos.

Jhoel Alexander Leal Peña, de 20 años de edad; Orangel José López Guerrero, de 22; Orlando José Maldonado Pérez, de 26; Óscar José Regalado Silva, de 25; Rafael Mendoza Ferrer, de 22; Rannier Edelber Requena Infante, de 29; y Samuel José Marchena Guilarte de 29 años, regresaron a su país dentro de un ataúd, luego de haber sido detenidos por las autoridades mexicanas en esta frontera, en donde esperaban poder ingresar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.