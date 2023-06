Detienen a hermanos por agredir a uno con bate de beisbol

Ciudad Juárez.- Policías arrestaron a tres hermanos identificados como Moisés Obed G. C. de 23 años, Joel Abraham G. C. de 18 y Jonathan Daniel G. C. de 20, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones, daños y amenazas, informó Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Agentes municipales que realizaban labores de vigilancia en la colonia Valle de América, atendieron un reporte de una riña en un domicilio ubicado en las calles Valle Papigochi y Puerto Palma, donde al llegar se entrevistaron con la víctima, quien denunció que al encontrarse con una amiga en su vivienda llegó la pareja sentimental de ésta, en compañía de sus hermanos, quienes lanzaron piedras a su domicilio quebrando el vidrio de la ventana, así mismo al salir a confrontarlos estos comenzaron a golpearlo con un bate de beisbol causándole lesiones.

PUBLICIDAD

Las personas lo amenazaron de muerte con un cuchillo, motivo por el cual los uniformados procedieron con la detención de los tres hermanos.

Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Agencia Estatal de Investigación.