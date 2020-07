Detienen a 5 integrantes de los 'Mexicles'

Ciudad Juárez— Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de cinco integrantes del grupo delictivo “Mexicles” identificados como Javier Armando C. A. alias “El Gato”, César Alfredo C. M. alias “El Borgad” o “El Chichispis”, Saúl M. M. alias “El Flaco”, Francisco Javier C. S. alias “El Negro” y un adolescente de 17 años, alias “El Gordo”, quienes serán investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, privación de la libertad y secuestros.

La intervención policial se dio cuando agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia kilómetro 27, atendieron un llamado al teléfono comunitario de la Estación de Policía del Distrito Sur, en donde reportaron a dos sujetos armados en dicho sector a bordo de una camioneta de la marca Toyota Runner, color verde, modelo 1998.

De inmediato los oficiales implementaron acciones de búsqueda, localizando dicha camioneta en el cruce de las calles Villa Chica y Casas Grandes, en la citada colonia, motivo por el cual le marcaron el alto a sus tripulantes y al realizarles una inspección preventiva por protocolos de seguridad, le localizaron a Francisco Javier C. S. alias “El Negro” de 27 años, un revólver calibre 22 con su cilindro abastecido con seis cartuchos útiles.

Mientras que al adolescente de 17 años, se le localizó fajada a la altura de la cintura un arma de fuego calibre 40 con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, procediendo a su arresto.

En la entrevista policial de manera espontánea comentaron que fueron contratados para brindar seguridad a César Alfredo C. M. alias “El Borgad” o “El Chichispis” quien se transportaba en compañía de otros dos sujetos en un camión de transporte de personal con número económico 8922, color blanco, mismo que fue localizado en el cruce de las calles Tejón y Carretera a Casas Grandes, en la colonia kilómetro 29.

Motivo por el cual los agentes le marcaron el alto a sus tripulantes y al realizarles una inspección preventiva se les localizó 14 envoltorios de marihuana para elaborar 70 cigarrillos aproximadamente, procediendo al arresto de quienes fueron identificados como Javier Armando C. A. alias “El Gato” de 21 años, César Alfredo C. M. alias “El Borgad” o “El Chichispis” de 29 años y Saúl M. M. alias “El Flaco” de 23 años, quienes refirieron ser integrantes de la pandilla criminal “Mexicles” y que andaban comercializando droga.

Posteriormente, uno de sus cómplices manifestó en la entrevista policial que se dedican a trasladar y brindar seguridad a su líder criminal de nombre César Alfredo C. M. alias “El Borgad” o “El Chichispis”, mismo que meses atrás les ordenó cavar un hoyo en un llano ubicado por la calle Fernando Baeza y Alazán, donde sepultaron de manera clandestina un cadáver encobijado, recibiendo un pago de dos gramos de cristal y 200 pesos cada uno.

Por lo anterior de manera inmediata se dio aviso a la Fiscalía General del Estado y a sus servicios especializados, como antropología y medicina forense, quienes se constituyeron en el lugar, localizando el cadáver en avanzado estado de descomposición.

Cabe señalar que esta autoridad coadyuvará a la Fiscalía General del Estado en las investigaciones correspondientes para determinar si esta presunta célula criminal tiene participaicon en más homicidios derivados de rivalidades delincuenciales, privación ilegal de la libertad o secuestros.

Previa lectura de derechos, los primeros dos detenidos fueron consignados ante la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes señalado, mientras que los otros tres quedaron a disposición de la Fiscalía General el Estado.