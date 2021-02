Detienen a 11 'pedigüeños' en puente Santa Fe por molestar a guiadores

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó a través de un comunicado que durante la mañana de hoy se llevó a cabo un operativo especial en el Puente Internacional Santa Fe, ubicado en la avenida Juárez, en la zona Centro, con la finalidad de mantener orden y seguridad, concluyendo con el arresto de once personas que causaban actos de molestia a los conductores que cruzaban al vecino país.

Los ahora detenidos se identificaron como Jesús Abundio A. M. de 42 años, Adrián C. T. de 53 años, Juan N. L. de 45 años, Luis Miguel G. V. de 30 años, Miguel Ángel P. C. de 36 años, Irvit R. A. de 30 años, José Patricio J. F. de 42 años, Alberto C. S. de 45 años, José Guadalupe M. B. de 50 años, Martha Alicia D. de 64 años, Samuel O. H. de 440 años.

Cabe señalar que son personas que se dedican a limpiar parabrisas y pedir limosnas a los conductores, causando actos de molestia, motivo por el cual fueron detenidos para ser presentados el Juez Cívico quien los sancionó por la falta administrativa cometida.

Por último, se da a conocer que estos operativos se realizarán de manera sorpresiva y aleatoria en todos los puertos fronterizos de la ciudad.