Detenciones de escoltas privados continuarán: SSPM

Ciudad Juárez.- Las detenciones a escoltas privados de la Agencia de Seguridad Integral (ASI) continuarán por medio de diversas corporaciones policíacas, indicó Luis Aguirre, director de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Lo anterior fue dicho por el funcionario luego de que ayer, la SSPM a través de un comunicado dio a conocer que en distintas intervenciones se aseguraron nueve armas de fuego al detener a cinco masculinos que se identificaron como escoltas de la ASI al no acreditar la portación vigente y legal de dicho armamento.

"No nada más nosotros. Se van a empezar a ver en estos días detenciones de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Agencia Estatal de Investigaciones, de cualquier autoridad que tenga una remisión (de la SEDENA). Los van a tener que detener", dijo Aguirre.

Aseguró que se trata de un conflicto administrativo en el que la ASI debe ponerse en orden con los requerimientos de la Sedena, por lo que duda que se trate de algo que vaya a representar alguna responsabilidad penal hacia los escoltas porque "a final de cuentas ellos son empleados y trabajan con lo que las empresas les dan".

"Es un problema entre la empresa y Sedena. A lo mejor va a haber multas. No sé, un sin fin de opciones que pudiera haber pero realmente dudo que los escoltas vayan a tener alguna sanción porque los que tienen problemas son las armas. Ellos son quienes las portan, nuestra obligación es mandar a quien las porta y las armas. Creo que la Fiscalía General le va a remitir las armas a Sedena y a los escoltas los va a dejar libres", refirió.

Debidio a que una de las licencias de portación de armas de la ASI está vecida, la Sedena a través de la Fiscalía General de la República está requiriendoles las armas, dijo.

"Nuestra obligación es, al igual que la de cualquier otra corporación es revisarlas, y si las armas que ellos porten están comprometidas en esa requisicion por parte de la Sedena, la obligación es ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República para que ellos las remitan a Sedena. Es algo de carácter administrativo más que delictivo", agregó.





Puntualizó: "No son todos, es una licencia en particular. Una de las tantas que tienen. Como está vencida la Sedena les dice que les den las armas pero como la empresa no se las ha dado, la Sedena ya las requirió a través de las autoridades. Nos hemos topado escoltas de la misma empresa cuyas armas no son de las que comento y ellos continúan normal".