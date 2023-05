Detectan fraudes en módulo de Licencias

Ciudad Juárez.- El director de Licencias Digitales en el estado, Gerardo Rivas, dijo que se detectó que algunas personas vendían hasta en 5 mil pesos los boletos escudo, que son los que se les da a las personas que aprueban el examen. Debido a esto siete usuarios han sido detenidos.

“Éstos eran pases que anteriormente utilizábamos, una vez que tú acababas tu examen te lo daban como aprobado, con sello, con firma, entre otras cosas, y ya podías pasar automáticamente a captura y ya pasando a captura se daba automáticamente todo el procedimiento”, mencionó.

Sin embargo, dijo que las personas que los compraban perdían sus 5 mil pesos debido a que al llegar a captura el folio no salía porque no había un folio ligado al curso.

Hasta la fecha se han detectado siete casos en Ciudad Juárez y, de acuerdo con los datos con los que cuentan, era una mujer quien los entregaba en un Superette, lo cual fue grabado por las cámaras de seguridad.

“Ya tenemos declaraciones hechas y firmadas por las personas, ahorita está bajo investigación todo este modus operandi y los protocolos que están, los testimonios en Fiscalía que se fueron detenidas para la investigación, pero este tipo de cositas pasan muy comúnmente”, mencionó.

Debido a esta situación, los escudos ya no son utilizados por la oficina y ahora se realiza otro protocolo.

También se tuvo que tomar medidas porque se detectó que algunas personas filtraban el examen contestado y lo vendían.

“Algunas personas aprovechan esa coyuntura para tomarle fotos y hasta videos, y entre otras, y hasta contestados y demás, los han filtrado desde redes sociales, Facebook, Instagram, hay otros que los venden por WhatsApp, les cobran: ‘dame 300 pesos y te mando el examen contestado’, entonces ese tipo de situaciones se han venido haciendo todo este año y el año pasado”, mencionó.

Dijo que una de las acciones que tomó la dependencia fue que el examen será digital y totalmente distinto mediante una tableta, con lo cual, además, se podrá agilizar el proceso, ya que de manera inmediata se darán los resultados.

“Vamos a cambiar los exámenes, de hecho ya cambiamos la fórmula para que no hubiera ningún inconveniente, así que a las personas que tengan el examen mejor que se pongan a estudiar de otro tema, porque sí va a haber una situación de cambio y se van a topar con que no eran las respuestas o que voy a comprarlo por 500 pesos cuando ya no va a ser ese examen ni esa fórmula que está filtrada”, añadió.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx