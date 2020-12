Detectan aquí rastros de la droga sintética

Ciudad Juárez— El uso del fentanilo es una realidad en Ciudad Juárez, pues se utiliza para cortar o mezclarlo con otros narcóticos como la heroína y el cristal, pero la mayoría de los usuarios de drogas lo desconocen, señaló la directora del Programa Compañeros, María Elena Ramos Rodríguez.

Indicó que esa droga la revuelven con otras para que rindan más, o bien, es parte de los procesos químicos, pero derivado de esas mezclas son más los riesgos para la salud de quien las utiliza, pues ninguna droga llega pura a los consumidores.

Comentó que en el 2018 hicieron una investigación con el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón De la Fuente”, en la que entrevistaron a 210 personas, y de ellas sólo uno refirió haber consumido fentanilo, porque sabía lo que era, pues había radicado en Estados Unidos, donde sí saben que lo usan.

Dijo que lo que pasa en esta frontera es que las personas no sabían que la heroína que se inyectan la cortaban con fentanilo y empezaron a detectar muertes por sobredosis o eventos de sobredosis en donde otros lograban vivir.

Ramos Rodríguez dijo que en julio de este año recibieron 100 tiras para hacer el test de consumo de fentanilo, por lo que fueron a los lugares donde se drogan las personas; aprovecharon el recipiente que usan para mezclar la droga y usando los residuos que quedan, hicieron la prueba y comprobaron que sí había restos de la droga.

“De las 100 pruebas que hicimos, en 70 de ellas salió positivo el uso de fentanilo, con lo que se comprueba que lo usan para cortar la heroína y el cristal”, señaló.

La directora de Programa Compañeros dijo que el fentanilo es una bomba, pues quien se inyecte recibe una potencia muy grande, se altera la droga, pero es más fuerte.

Comentó que ya no han hecho más pruebas porque no tienen el reactivo para ello, ya que los 100 usados meses atrás se los donaron en una asociación de Estados Unidos con sede en Houston, Texas.

“Esas pruebas nos las obsequian cuando están a punto de caducar, pero ya no nos han regalado y en México no podemos conseguirlas, aquí no nos dan ese tipo de test”, indicó.

Ramos comentó que la Naloxona, un medicamento que se utiliza para revertir los efectos de la sobredosis de drogas, también se las regalan grupos civiles de Estados Unidos, pues aquí en México, aunque está en el cuadro básico de medicamentos, no les dan y en las farmacias, además de que no hay suficiente, tiene un precio muy alto, de hasta 400 pesos una caja.

Dijo que desde mediados del 2018 y hasta fines del año pasado entregaron en esta frontera 4 mil dosis de Naloxona a usuarios de drogas, pero ahora no tienen porque no la han recibido de las asociaciones estadounidenses.

La activista dijo que en el caso de los usuarios de heroína, aquí son los más pobres los que la consumen, mientras que en Estados Unidos se trata de gente con dinero, y generalmente empezaron a usarla no por pobreza, sino por prescripción médica luego de algún caso difícil de salud como los accidentes, ya que es para el dolor y por eso la utilizan.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones analgésicas y de anestesia. Tiene una potencia superior a la morfina, por lo que se emplea a dosis más baja que ésta.

De acuerdo a lo que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fentanilo se incluye en el llamado “tercer peldaño” de la escalera analgésica para el tratamiento del dolor, después de los antiinflamatorios no esteroideos.

Se utiliza como fármaco para aliviar el dolor intenso agudo y crónico, siempre bajo control médico, pues generalmente se emplea la vía transdérmica en esta indicación aplicando la sustancia en forma de parches, absorbiéndose el principio activo a través de la piel y pasando a la sangre.

Los primeros efectos manifestados por el fentanilo son en el sistema nervioso central y órganos que contienen músculo liso. Produce analgesia, euforia, sedación, disminución de la capacidad de concentración, náuseas y vómitos, sensación de calor en el cuerpo y retención de orina.

Además produce depresión ventilatoria, principalmente por un efecto directo depresor sobre el centro de ventilación en el sistema nervioso central. Puede causar rigidez del músculo esquelético, especialmente en los músculos torácicos y abdominales si se aplica en grandes dosis y administradas rápidamente.

El empleo del fentanilo para uso recreativo es un problema creciente en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, debido a que existen canales de comercio ilegal de la sustancia cuyo consumo provoca dependencia y síndrome de abstinencia si se retira bruscamente la dosis habitual.

El informe de la OMS indica que una característica clínica de los pacientes con sobredosis de fentanilo es la constricción de la pupila, pero la sobredosis se puede tratar con Naloxona.