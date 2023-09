Detectan a piperos que roban el agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) tiene detectadas 30 empresas “huachicoleras” que venden el agua en pipas y de las cuales ya tiene interpuestas denuncias formales ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó la descentralizada.

Sin embargo, señaló que esa instancia federal no tiene la intención de sancionarlas y tampoco la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pese a que no cumplen con las medidas de salubridad.

Indicó que el 33 por ciento de la crisis por falta de agua en la ciudad se debe a las fugas y al robo de agua.

“El huachicol es por esas autorizaciones que se dieron que eran pozos agrícolas que ya no tienen nada de agrícolas, que se quedaron con la autorización y sacan el agua y la venden a los sectores: a lavacarros, incluso a maquiladoras”, dijo el director ejecutivo de la descentralizada.

Destacó el caso reciente de una empresa maquiladora de la ciudad que no quería pagar el agua porque argumentaba que la compraba en pipa y que incluso ya tenía instalada su cisterna.

“Tuvimos que cancelar el drenaje porque estaba comprando el agua en pipa y estaba usando nuestra instalación de drenaje”, comentó el funcionario.

Refirió que la JMAS no tiene facultad de multar a las empresas “huachicoleras”, por lo que interpuso ante la Conagua las denuncias correspondientes y se aportaron las pruebas.

“No, no se ve ninguna intención (de Conagua para sancionar), yo no he visto a nadie aquí haciendo un trabajo de inspección. Ellos dicen ‘aquí está mi permiso que me dio Conagua’, y el de la CFE se molesta también porque dice que una vez que te dan un permiso agrícola para un pozo no pagas electricidad”, comentó.

Dijo que incluso tuvo una reunión con los propietarios de dichas empresas, pero se molestaron y se manifestaron en Palacio de Gobierno, argumentando que la JMAS intentaba frenar el desarrollo económico de sus familias.

En cuanto a las condiciones del agua, señaló que dichas pipas la venden como potable a pesar de que no cumple con la normatividad.

