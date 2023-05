Destruyen mitos sobre nutrición infantil

Ciudad Juárez.- Los mitos sobre la forma de alimentar a los bebés que se publican en las redes sociales orillaron a Miriam Leticia Carrillo a buscar información con una experta en nutrición materno-infantil, para que su hijo de cinco meses empiece una vida saludable.

Miriam acudió ayer al taller “Alimentación complementaria para bebés de 4 a 9 meses”, impartido por la nutrióloga materno-infantil Brenda Gitzel Moreno Castro, que fue organizado por NaSer Acompañamiento Perinatal y Clínica de Lactancia.

PUBLICIDAD

“Hay mucha información, pero también nos sobrepasa, para dar la mejor alimentación a nuestros bebés debemos tenerla actualizada, no con los mitos o con lo que nos puedan decir otras personas, sino con lo que nos diga un experta. Yo dejé de ver redes sociales porque es un ‘boom’ de información, y no a todos les funcionan los consejos, y aunque soy del Sector Salud no estoy totalmente a la vanguardia en todas la áreas, soy enfermera pero necesitamos información en nutrición”, dijo Miriam Leticia Carrillo.

En el taller, la nutrióloga explicó que es importante que el infante tenga una alimentación que le proporcione vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos que se encuentran en los alimentos sólidos.

“El inicio de la alimentación del ser humano es importante porque es cuando empieza a probar alimentos, sabores y adquiere nutrientes junto con la leche materna o de fórmula, pero en determinado momento ese bebé tiene que consumir alimento sólido y nutrientes que no le va a proporcionar la leche de fórmula o mediante la lactancia materna”, explicó Moreno Castro.

Para los niños que se encuentran entre los 4 y 9 meses de edad es recomendable consumir frutas, verduras, alimentos de origen animal, cereales naturales, pero se debe evitar el consumo de productos procesados o que tengan un gran contenido de azúcar, y la leche de vaca debe consumirse hasta que el bebé cumpla el año de edad.

Todas las frutas, verduras y cereales naturales como la avena, quinoa y maíz, entre otros, son fuente de vitaminas, minerales y fibra; las carnes rojas y blancas contienen proteínas, así como las de origen vegetal que se encuentran en las leguminosas, y que también son ricas en hierro y aminoácidos, explicó la nutrióloga.

Explicó que el inicio del consumo de alimentos sólidos dependerá del neurodesarrollo del menor, ya que se debe considerar si es prematuro, o si mantiene una correcta postura de sedestación.

Lo recomendable es acudir con expertos en nutrición para que le orienten en qué momento debe empezar el consumo de comida sólida y la forma de preparación. El rango de edad para empezar a darles papilla es entre los 4 y 6 meses, dijo la nutrióloga.

Agregó que existen tres métodos de alimentación: el tradicional o transicional que consiste en preparar el alimento molido en la licuadora o procesador y se le ofrece al bebé con cuchara, el Baby-Led Weaning (BLW), que consiste en darle directamente el alimento sin triturar, para que el niño vaya decidiendo qué quiere comer, pero se deben hacer cortes adecuados para evitar atragantamiento, y el método Bliss, en el que se sugiere que el plato de niño debe contener una variedad de nutrientes que le den energía.

“Se requiere conocimiento previo del tema, o estar asesorado por un profesional, se guían por mamás blogueras, y hay cosas que hacen que ni siquiera son correctas, sólo porque ven fotografías y contenido en las redes”, dijo la nutrióloga.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx