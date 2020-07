Destinaron 900 elementos para ‘rescate humanitario’

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A través del Plan de Migración y Desarrollo Frontera Norte, 900 elementos, entre personal militar de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y autoridades civiles, fueron destinados el último año al “rescate humanitario” de migrantes en el estado de Chihuahua.

Desde el 16 de junio de 2019, mil 806 extranjeros han sido detenidos en su intento por cruzar la frontera hacia Estados Unidos, según lo dado a conocer ayer por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, y el comandante de la quinta zona militar, Miguel Ángel Hernández Martínez, en una conferencia virtual sobre los resultados de las acciones del Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz, integradas por corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

“Los migrantes pasan por todo el país, desde que entran por Guatemala, y cruzan todo el territorio. Pero llegan a Chihuahua y aquí se quedan, entonces nosotros teníamos que dar una respuesta en distintos flancos, una respuesta humanitaria”, dijo el gobernador.

Sin embargo, la política migratoria fue rechazada desde su inicio a nivel local por la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, y luego por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), al ser señalada como una violación a los derechos humanos.

“México adoptó un enfoque de las cuestiones migratorias basado en la seguridad, en el que utilizó a la Guardia Nacional para capturar a personas migrantes”, señaló AI en su informe “Principales acontecimientos en materia de derechos humanos en las Américas, 2019”.

El año pasado, durante el mayor flujo de migrantes que llegaban al río Bravo, El Diario fue testigo de diversas detenciones de migrantes por parte de la GN, incluso de separación de familias, en las que parte de ellas lograron cruzar el seco río Bravo y entregarse a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, mientras que el resto fueron deportados a sus países de origen.

Esto ocurrió apenas una semana después de que llegó la GN a la frontera, el 21 de junio del año pasado, cuando un grupo de nicaragüenses conformado por dos mujeres, dos hombres y tres niñas llegó corriendo al río Bravo, muy cerca del llamado “Puente Negro”, pero al tratar de cruzar el río seco las dos mujeres y una de las niñas fueron detenidas por la GN, enviadas por el INM un mes al Veracruz y luego deportadas de México.

Hace un año, Fátima narró desde la Casa del Migrante que tuvo que huir de Centroamérica con su esposo y su hijo de cuatro años porque fueron extorsionados, pero al llegar al río Bravo fueron sorprendidos por la GN, para tratar de evitar que cruzaran la frontera.

“Nosotros nada más corrimos… no los habíamos visto, de repente salieron, nos dijeron que no podíamos pasar, quisieron detenernos. Mi esposo salió para un lado (con el niño) y yo salí para otro (…) me jalaron y me rompieron mi camisa, luego me decía el soldado que me detuviera”, narró la joven de 24 años, quien después de cruzar la frontera fue retornada de Estados Unidos a Ciudad Juárez.

“Se me cayó mi zapato”, “me raspé aquí”, gritaba Steven, un niño hondureño de cinco años al ser detenido por la GN con su mamá el 18 de julio del año pasado, quien entre lágrimas y suplicas para que no se lo llevaran fue traslado al INM para que no cruzaran a Estados Unidos.

Ayer, la acción fue presentada por el gobernador como un rescate humanitario para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, “que generó una enorme tensión entre nuestros países. De hecho, México recibió el amago del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de tomar represalias de carácter arancelario si México no hacia una parte en contener el flujo migratorio que del sur y del centro de América Latina se estaba generando hacia Estados Unidos”.

Desde el punto de vista de la Seguridad Pública el control de la migración es un tema fundamental, porque luego un problema de migración se nos puede convertir también adicionalmente en un problema de seguridad, apuntó Corral Jurado tras la detención de mil 806 migrantes enviados a las estaciones migratorias de Ciudad Juárez y Janos.

A través de una capsula informativa presentada ayer durante la conferencia virtual de seguridad, se informó que “el Gobierno de la República, preocupado por la protección y seguridad de los migrantes extranjeros y –para– evitar la cooptación de estas personas por parte de integrantes de la delincuencia organizada a partir del 16 de junio de 2019 se implementó el Plan de Migración y Desarrollo Frontera Norte en el norte del país”.

Esto por parte del Instituto Armado, en coordinación con el INM y GN, con “un efectivo de 900 elementos entre personal militar de la Guardia Nacional Instituto Nacional de migración y autoridades civiles, quienes, a través del establecimiento de diversos organismos como puestos de atención a migrantes, se dieron a la tarea de rescatar y concentrar a citadas personas a las estaciones migratorias de ciudad Juárez y Janos”.

Se dijo que hasta la fecha un total de mil 806 migrantes han sido “rescatados” y trasladados a las estaciones migratorias, con las medidas que han permitido reducir el flujo migratorio a un 30 por ciento en comparación con antes del inicio del programa. La GN también apoya en la alimentación de los migrantes retornados de Estados Unidos bajo el programa “Permanecer en México”, que se encuentran albergados en el Centro de Integración para Migrantes Leona Vicario.

Ante el incremento de homicidios dolosos, hace unos días, el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, pidió a la GN destinar efectivos en esta entidad a los temas de seguridad, para combatir al crimen organizado.

