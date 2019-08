Destacan labor de la Policía Comercial

El trabajo de los elementos de la Policía Comercial es realizar cuatro o cinco vueltas en una jornada de trabajo a los negocios a su cargo, “en cada vuelta que damos nosotros recabamos firmas y es como sabemos que todo está bien”, explicó Ángela Romero, de 22 años de edad, quien forma parte de este grupo desde hace un año.

Unos 20 elementos de la Policía Comercial recibieron ayer un reconocimiento de una cadena de tiendas de conveniencia por su labor en el sur de la ciudad, donde hay sucursales que operan las 24 horas a puerta abierta, “cosa que antes hubiera sido imposible lograr”, dijo Hugo Pacheco, de las tiendas Oxxo.

La empresa entregó una bolsa con despensa a cada uno de los policías, de los cuales 13 son mujeres, se dio a conocer en las instalaciones de la Cámara de Comercio (Canaco), donde se otorgaron dichos reconocimientos.

“No solamente nosotros como empresa es poner una instalación, ofrecer un servicio para nuestros clientes, sino que el lugar donde lo ponemos, pues que sea un entorno seguro, y ahí nosotros recibimos todo el apoyo por parte de ustedes en la labor preventiva”, mencionó Pacheco.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, dijo que la Policía Comercial se instituyó hace dos años y actualmente la conforman unos 220 elementos.

“Ha tenido muy buenos comentarios por parte de empresarios y encargados de los distintos corredores comerciales que tenemos en la ciudad, tienen una gran comunicación con ellos, mes con mes se tiene reuniones con los distintos corredores”, aseguró.

Ángela Romero, de 22 años, madre de dos niños, de 3 y 5 años, dijo que le encanta su trabajo porque es de mucha proximidad con la población.

“Que por la edad, mi familia me dice que es muy riesgoso, pero pues no, les digo que mientras que uno se cuide y haga bien las cosas no creo que pase nada”, mencionó.

Además afirmó que para sus hijos ella es como un súperheroe.

“Se emocionan cuando ven un policía muy orgullosos, la más grande es la que más habla de mí que: mi mami, mi mami es policía, y presumiendo”, comentó. (Araly Castañón / El Diario)





