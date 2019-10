Destacan en su labor

Autoridades educativas entregaron reconocimientos por 25, 30, 35 y 40 años de servicio a personal de apoyo en las escuelas de educación básica.

Se trata de prefectos, secretarias, conserjes, entre otros trabajadores que han dejado décadas de trabajo en las instituciones educativas.

“Cuando los alumnos y exalumnos de hace muchos años me ven en la calle, me saludan con mucho gusto, me dicen ‘ese Borre’, es que me apellido Borrego y los alumnos siempre me han dicho así”, platicó Juan Manuel, quien tiene 30 años como conserje en la escuela secundaria federal número 6.

Con los ojos llenos de lágrimas, el trabajador, quien está ya en el proceso de jubilación, sostenía el reconocimiento en sus manos.

“Significa mucho para mí, me da mucho gusto porque duré los 30 años de servicio, los alumnos se portaron bien conmigo siempre, con mucho respeto y yo también mucho respeto les tuve y los apreciaba mucho”, expresó.

De acuerdo con la subsecretaría de Educación en la Zona Norte, en Ciudad Juárez se entregaron 211 reconocimientos, los cuales incluyeron un reloj Citizen y un estímulo económico.

En todo el estado de Chihuahua, fueron 800 los trabajadores homenajeados.

“La labor que ustedes hacen es de suma importancia, no es menos que cualquier otra labor, el sistema educativo no se basa en los niños, en los maestros y en los directivos, se basa en todo un conjunto de personajes como aquí ustedes presentes que pueden hacer eso una realidad y presentar a la sociedad y a nuestros niños una verdadera educación de calidad, usted son la primera imagen cuando llegan los niños y el padre de familia a una escuela, a ustedes son a los que conocen más a veces que al director, y no porque el director no vaya, sino por las actividades que realiza” mencionó en su mensaje Martín Arturo Peña Ávalos, director de Servicios Regionales.