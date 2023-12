Destaca y agradece Coparmex labor de policías municipales

Ciudad Juárez.- Directivos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ofrecieron esta mañana un brindis con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en agradecimiento por el esfuerzo que hacen por mantener la seguridad en las calles, por arriesgar sus vidas por el bien de los ciudadanos y para desearles lo mejor para ellos y sus familias en estas fiestas decembrinas.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, agradeció a la Coparmex este gesto, ya que el trabajo de la SSPM es muy complejo y no descansa, los policías corren riesgos que otros no y hacen sacrificios que otros no hacemos.

Agradeció a los mandos por ese esfuerzo y los exhortó a no bajar la guardia y aunque en términos de seguridad vamos bien, lograr que la sociedad esté segura.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, también agradeció a Mario Cepeda, presidente del organismo empresarial, por este gesto con los mandos policiacos a los que invitó a que no bajen la guardia ante los riesgos que acechan a la ciudadanía.

Cepeda destacó que este pequeño evento es un homenaje a la labor que hacen los elementos policiacos y felicitarlos por los logros que han logrado.

Dijo que los tiempos de oscuridad que acecharon esta frontera años atrás no deben volver, “por lo que todos debemos trabajar en conjunto, para mejorar las cuestiones de seguridad en la ciudad”.

Roberto Herrera, anfitrión de este desayuno y socio de Coparmex, comentó que la intención de este evento es en agradecimiento por el trabajo que hacen los policías en la ciudad, por lo que es menester que se haga cada año, para lograr así homenajear este trabajo.