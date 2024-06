Destaca alumno de la UACJ en encuentro nacional

Ciudad Juárez.- Con el prototipo de un módulo de atención a la salud, el alumno Ángel Oswaldo Hernández Olivas, que cursa el décimo semestre de la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), obtuvo el reconocimiento al Mejor Proyecto Integral de la Propuesta y la Problemática en el 35 Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA).

De acuerdo con información difundida esta semana por la UACJ, Hernández participó con el proyecto “Sanare: Santuario Curativo”, definido como un módulo para atender contingencias médicas.

“Contiene en su interior un área de espera, cama y mobiliario médico, además de una tarja que contienen un captador de agua pluvial. La construcción del espacio es con una perspectiva de innovación para reducir la huella de carbono”, indicó la institución.

“Se trata de un proyecto colaborativo, desarrollado durante dos etapas; en la primera se lleva a cabo la labor del diseño arquitectónico, donde se representa la idea acerca del proyecto, la segunda etapa consistió en la construcción del modelo”, agregó.

La UACJ indicó también que el encuentro se realizó en la Ciudad de México del 16 al 24 de abril, y que fue organizado por la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac México y la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana (Asinea).

Asimismo, que participaron 88 alumnos de 43 instituciones y que Hernández supo de la convocatoria en la clase de Taller que tomó este semestre en el Instituto de Arquitectura, Arte y Diseño (IADA).

“Considero que la universidad tiene excelente nivel en temas de arquitectura, me ayudó mucho mi educación. Me gusta mucho la arquitectura, esto me motiva más a terminar la carrera, entrar a otros concursos, estudiar una maestría”, indicó el estudiante.