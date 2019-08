Después de esperar cuatro meses, cruzan a pedir asilo

Después de cuatro meses en Ciudad Juárez, 10 migrantes de México y Cuba lograron cruzar ayer el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe para solicitar el asilo político a Estados Unidos, mientras que miles más tendrían que esperar al menos seis meses en el registro antes de ser recibidos por el Gobierno de Donald Trump.

Entre los migrantes registrados ante el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) que fueron entregados por el Grupo Beta a los agentes de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se encontraba una bebé que nació hace seis semanas en esta frontera.

“Adriana” llegó de Guerrero con casi seis meses de embarazo, junto a su esposo “César” y su hija “Laura” de nueve años de edad, el 18 de abril a Ciudad Juárez, pero debido a la tardanza de CBP dio a luz aquí, donde pese a ser mexicana los hospitales no la querían atender.

“Le hicieron cesárea, somos mexicanos y a pesar de eso no la querían atender en los hospitales, hasta que llegó a emergencia”, dijo “César”, quien estuvo albergado con su familia.

Finalmente, después de 123 días y más de 4 mil 600 números, fueron llamados por CBP para comenzar su proceso de asilo político.

“Estamos contentos, con la esperanza de que nos den el asilo”, dijo el mexicano cuya familia encabezó la fila de 10 migrantes que fueron recibidos ayer por las autoridades estadounidenses en el puerto de entrada.

En la misma fila caminó formado desde el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) hasta el puente internacional Juan Carlos, un cubano de 38 años, quien se dijo feliz pero con el temor de ser retornado bajo el programa Permanecer en México de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), para que esperen aquí su proceso de asilo político.

“Estoy nervioso, no muy bien por las condiciones en las que uno tiene que hacerlo”, “mucho tiempo esperando para que lo retornen a uno, lleva uno mucho tiempo en esto”, comentó.

Juan Carlos narró que salió el 23 de febrero de Cuba y llegó el 18 de abril a Juárez, donde con ayuda de su familia pagó un cuarto de renta hasta le tocó su turno de cruzar.

“Estuve buscando dónde quedarme, donde me agarrara la noche, con el peligro andando, sin salir por los tiros… en un cuarto rentado, en un cuarto sin baño, sin cocina, incómodo”, pero lo más difícil de su espera fueron los días en los que CBP no recibía a ningún migrante y el registro de Coespo no avanzaba, dijo.

“Fue tedioso, insoportable”, dijo el isleño, quien también aseguró que no puede regresar a Cuba “ni amarrado”.

Según datos de Coespo, hasta el 18 de agosto sumaban 18 mil 404 migrantes registrados desde octubre para esperar su turno de cruzar la frontera, de los cuales la lista de ingresados por el CBP iba en el 12 mil 259.