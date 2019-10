Desprotegen a embarazadas con VIH por falta de medicamento

De agosto 2016 a 2019, 46 mujeres con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) dieron a luz en el Hospital de la Mujer a cargo del Gobierno del Estado, sin que al 98 por ciento les fuera suministrada zidovudina, que evita la transmisión perinatal del padecimiento.

A través de la requisición de transparencia 116422019, el Instituto Chihuahuense De Salud (Ichisal) informó que sólo en 2016 a una de 19 mujeres con VIH que parieron en el nosocomio se le administró el fármaco que fue otorgado por la Jurisdicción Sanitaria II. En tanto, a las 17 de 2017, a las cinco de 2018 y a las otras cinco que van hasta agosto de 2019 no se les administró por “falta del medicamento”.

Pese a lo anterior, para su adquisición en Juárez, en 2019 el Estado gastó solamente 3 mil 980 pesos, destinados a la empresa Farmacéuticos MAYPO S.A de C.V., sin embargo, no se suministró.

María Elena Ramos, directora del programa Compañeros, señaló que situaciones como la anterior son el reflejo de una falta de política sostenida para el cuidado de mujeres, niñas y niños con VIH.

“En el Conasida, donde están ocho vocalías de sociedad civil, y tengo una de esas vocalías, hemos discutido que no hay opciones terapéuticas lo suficientemente buenas para la atención de las mujeres con VIH embarazadas porque tienen que cuidar muy bien el mismo proceso de embarazo, de los aspectos de salud integral. Entonces, se está haciendo un reclamo desde el Conasida”, dijo.

Añadió que las mujeres con VIH embarazadas, así como el tema de niñas y niños con el padecimiento, aunque es muy discutido aún se enfrenta a muchos obstáculos.

“Siempre opino que las mujeres con VIH, y todas las personas deben tener la mejor opción de tratamiento para estar bien. Mucho se discute el tema de mujeres embarazadas y el tema de los infantes porque también Cofepris no había aprobado el medicamento apropiado para niños y niñas (con VIH) y le torcimos la mano al secretario de Salud y a Cofepris para que lo aprobaran”, precisó.

Lo anterior, dijo, ocurre en un contexto en el que, a las deficiencias estatales, se le suma que el Gobierno Federal mediante una disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, canceló el apoyo económico a organizaciones civiles en materia preventiva de VIH y demás padecimientos.

“Este año no se ha comprado un solo condón con recursos federales, y además el Estado tampoco ha comprado condones. Acabo de pedir prestado al Programa Estatal de VIH condones para terminar unas actividades (de prevención) y me dijeron que no tenían ningún condón para prestar, que tampoco tenían pruebas. Si el Gobierno Federal no compra pruebas ni condones, y el Gobierno del Estado tampoco, me pregunto a dónde va a parar la epidemia”, puntualizó.

Ante lo expuesto, se buscó la versión de la Secretaría de Salud pero no hubo respuesta.

[email protected]