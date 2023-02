Despliegan a 360 agentes de Migración en el bordo

Alrededor de 360 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) vigilarán el bordo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, apoyados por la Guardia Nacional (GN), con el objetivo de inhibir el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.

El comisionado nacional, Francisco Garduño Yáñez, encabezó ayer ante autoridades de los tres niveles de gobierno la continuidad del operativo denominado “Fortalecimiento Interinstitucional de la Atención al Flujo Migratorio”, el cual comenzó el pasado 6 de enero con cerca de 200 agentes, luego disminuyó la cantidad de elementos en la frontera y ahora suma 360 agentes, quienes permanecerán en Juárez hasta el próximo 21 de marzo.

Se dijo que del 6 de enero al 15 de febrero fueron abordadas 3 mil 924 personas en situación de movilidad, mil 148 mujeres y 2 mil 776 hombres; 3 mil 405 de los cuales fueron mayores de edad y 519 son menores de edad, entre ellos 338 son niñas y niños acompañados y 181 no acompañados.

Aunque oficialmente “se ha brindado atención humanitaria” a todos ellos, quienes no viajan con menores de edad y no tenían documentación para circular por el país fueron devueltos en camiones a la Ciudad de México o a otras entidades del centro y sur del país.

De acuerdo con el INM, el objetivo del operativo es proteger a los migrantes del frío; sin embargo, extranjeros varados en esta frontera calificaron como una violación a sus derechos humanos el que las autoridades mexicanas les traten de impedir la salida del país hacia Estados Unidos.

“Está la frontera militarizada por Texas, como si esto fuera una guerra, hay tanquetas, púas, cerca; más allá están las personas del cártel que también nos amenazan. Y las propias autoridades de Migración esperando en el río para detenernos y regresarnos pa’tras, al sur, quieren alejarnos de la frontera. Ha sido muy difícil, yo quiero cruzar legal, estoy con la aplicación, no duermo, todos los días a las tres de la mañana me despierto para buscar una cita, pero la desesperación es mucha y ahora si quiero tirarme por el río ni eso me van a dejar hacer”, dijo “Elbert”, un venezolano quien espera en Ciudad Juárez desde finales de diciembre.

“Sofía”, una venezolana quien también pidió omitir su nombre real, aseguró que cuando salió de su país creyó que lo más difícil sería cruzar la selva del Tapón del Darién, pero al atravesar México se dio cuenta que “lo más difícil es huir siempre de Migración”, y aunque al llegar a la frontera creyó que ya estaría segura, cinco días tuvo que pasar la noche en un parque “sin dormir”, por temor a ser detenida por los agentes migratorios, hasta que logró lugar en una iglesia cristiana.

La sudamericana afirmó que quienes son detenidos por los elementos del INM no son trasladados a un albergue, sino regresados en camiones hasta la Ciudad de México o el sur del país, debido a que la mayoría no cuentan con un permiso para permanecer en el país y al acudir al INM no se los entregan.

“En México no es un delito la migración, es una falta administrativa. En Estados Unidos sí es un delito y en los Estados Unidos hay más de 40 millones de mexicanos”, dijo el funcionario federal, quien recordó a los agentes del INM que ellos son personas y por ello les pidió tratar a los migrantes también como personas.

De acuerdo con el comisionado nacional, los agentes federales invitarán a los migrantes que viajen con niños a acudir a los albergues para resguardarse del frío.

“Un programa que traemos ya desde hace más de un mes, por las bajas temperaturas, es invitar a los migrantes a que acudan a centros integradores, que hay uno aquí, otro en Tijuana y en Tamaulipas, de capacidad aproximadamente de 2 mil y 3 mil personas”, dijo Garduño Yáñez, aunque el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario cuenta en Ciudad Juárez con una capacidad actual para 600 o 700 personas.

Afirmó que “el operativo consiste en vigilar, atender e invitar a los migrantes a que vayan a los albergues. (Y) si traen niños sí (será obligatorio) trasladarse a un albergue”, como parte del operativo “para apoyar a los migrantes y (que) no vayan a enfermarse y no vayan a causar un problema de salud”.

El titular nacional del INM destacó que “el enemigo no es el migrante, el enemigo son los polleros, los coyotes, los traficantes de personas” que se anuncian en redes sociales y les cobran más de 3 mil 500 dólares por pasar a los migrantes, apuntó.

Dijo que “la guerra” contra los polleros no ha terminado y a nivel nacional han sido detenidos cerca de 300, los cuales han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), así como los vehículos y tráileres en los que han sido detenidos; sin embargo, no dio una cifra a nivel local o regional.

En el evento –que se llevó a cabo en la Plaza de la Mexicanidad, a unos metros del río Bravo y el muro fronterizo– participó también Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“Chihuahua se ha convertido en un estado seguro para los migrantes, y esto es gracias a la coordinación que existe en los tres niveles de gobierno. Migrar es un derecho humano y nosotros como autoridades tenemos que garantizar el libre tránsito a las personas que se ven obligadas a dejar su lugar en busca de una mejor vida”, apuntó.

Loya Chávez destacó que las autoridades de Estados Unidos reconocieron hace días el trabajo del Consejo Estatal de Población (Coespo), debido a la coordinación de los tres niveles de gobierno.

“Nuestra condición de frontera nos obliga a estudiar de forma permanente el tema de la migración humana” para atender con perspectiva derechohumanista a las personas que han dejado atrás sus lugares de origen hasta el punto que migrar no signifique un riesgo, comentó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

