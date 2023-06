Despliega tren de la salud su abanico de servicios

Ciudad Juárez.- José Juan Hernández llegó desde la colonia Los Ojitos para solicitar una consulta general y un tratamiento dermatológico para las quemaduras que tiene en los brazos debido a la exposición del sol, para él es imposible pagar una consulta de un especialista y las recetas médicas, por lo que acudió desde las 7:00 de la mañana a los servicios médicos gratuitos del programa Dr. Vagón.

José Juan subió a uno de los 17 vagones que el “Tren de la Salud” trajo a Ciudad Juárez para atender a la población más vulnerable.

“Trabajo en un taller pero no nos dan seguro, en las consultas con un dermatólogo cobran mil pesos y las pomadas valen hasta 400 pesos, y no hay dinero; pago renta, tengo un hijo y no me queda nada, mantengo a mi mamá, así que, como o compro pomadas”, dijo el entrevistado.

El programa Dr. Vagón ha recorrido la ruta ferroviaria en 23 estados de la República Mexicana, y en Chihuahua brindó los servicios en los municipios de Delicias, Jiménez, Meoqui, y en Ciudad Juárez estará hasta el próximo viernes 16 de junio, expuso Héctor Facundo, coordinador administrativo del Dr. Vagón.

Alguno de los servicios que se ofrecen son consultas de medicina general, pediatría, psicología, ginecología, quiropráctica, rehabilitación física, vasectomía sin bisturí y un laboratorio de estudios clínicos; además de optometría y audiometría, en los que se incluyen lentes y aparatos auditivos, comentó Héctor Facundo.

Para acceder a uno de los 500 lugares diarios que se tienen para las atenciones no es necesario presentar algún documento, sólo debe sacar una ficha que deberá utilizarse ese día, dijo Héctor Facundo.

“Invitamos a la población a que aproveche estos servicios que estamos dando, todo es completamente gratis, no necesitan nada (…) aprovechen porque no venimos tan seguido como para que se desperdicie la visita”, dijo Facundo.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Octavio Villegas Casas, dijo que con esta visita a la frontera concluye la ruta número 86 del tren en Chihuahua.

Dr. Vagón recorre todo el país a través de toda la infraestructura ferroviaria de Grupo México. El recorrido pasado dio servicio a toda la zona centro del estado, en donde se atendieron más de 7 mil familias, detalló el subsecretario de la dependencia.

Algunos aliados que participaron para que se trajera este proyecto a Ciudad Juárez fueron Fundación Zaragoza, Leche Zaragoza, Arca Continental, y el Gobierno el Estado de Chihuahua.

La presentación del “Tren de la Salud” es apoyada por Grupo México, Ferromex, Cinemex, en entre otras, y tuvo una inversión de más de 86 millones de pesos.

Al arranque del programa asistieron funcionarios del Gobierno estatal, entre los que se encontraba el subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Octavio Villegas Casas; el subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común de la Zona Norte, Sergio Acosta; el director médico de la Secretaria de Salud, Rogelio Covarrubias, y otros titulares de dependencias.

Dr. Vagón viene adaptado con un equipo de audio, proyección y asientos para ofrecer funciones y palomitas gratuitas, en un horario de 8:00 de la noche.

Se ubica en eje vial Juan Gabriel y Municipio Libre, en la colonia El Barreal, de 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

