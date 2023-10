Despliega Policía Municipal operativo en 11 panteones de la ciudad

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que mantendrá un operativo especial para brindar seguridad y auxilio ciudadano en los cementerios de la localidad por la celebración del “Día de muertos” durante toda la semana.

Tras la gran afluencia que se da en los camposantos, la presencia de agentes preventivos estará en once panteones de la localidad, incluyendo los tres municipales durante toda la semana, en donde realizarán recorridos de prevención y vigilancia de manera pedestre y a bordo de unidades, cuatrimotos y can am.

También se hará uso de los drones, mandos móviles y se contará con la presencia de agentes caninos, poniendo a disposición de la ciudadanía está fuerza operativa para el resguardo del interior y exterior de los panteones de la ciudad, con la finalidad de garantizar la seguridad de quienes visitan a sus familiares.

El titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, mencionó que se espera la asistencia de más de cien mil personas, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía a no asistir con bebidas alcohólicas, manteniendo el orden y respeto para con los demás asistentes del lugar.

Por último, se pide reportar al número de emergencia 911 o números comunitarios cualquier situación de riesgo que pueda presentarse.