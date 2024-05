Desplegará SSPE mil 800 elementos en elecciones

Mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal estarán patrullando las calles de los diversos municipios del estado, para garantizar el desarrollo de una jornada electoral tranquila este próximo 2 de junio, anunció ayer el titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez.

“Hemos diseñado un operativo en conjunto con las autoridades federales, Sedena, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y con las policías municipales, para garantizar que el proceso electoral sea pacífico en términos de seguridad y para ello se han destinado cerca de mil 800 elementos del Estado, más lo que se ha destinado por parte de las policías municipales y de las fuerzas federales en coordinación con el Instituto Estatal Electoral”, dijo.

En conferencia de prensa celebrada ayer en las instalaciones de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, conocida como “Pueblito Mexicano”, el jefe policiaco destacó que se han desarrollado distintas fases del Plan Estatal de Seguridad y en esta última, las votaciones, garantiza como indicador positivo de que en el Estado serán unas elecciones tranquilas en materia de seguridad.

Monitoreo a través de la Plataforma Centinela

Mencionó que en esta jornada electoral se contará con la Plataforma Centinela que permitirá el monitoreo de la elección a través de los seis centros de mando en el estado, según se acordó con el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Además de la instalación de un Centro de Mando adicional o espejo dentro de las instalaciones donde estará la Asamblea Electoral del Estado. En Juárez, este centro será instalado por la Policía Municipal.

Destacó que en Chihuahua no existen focos rojos, ya que días atrás fue entregada la papelería en los 67 municipios sin registrar ningún incidente, incluso en aquellos municipios o comunidades donde persisten hechos violentos relacionados con los grupos de la delincuencia organizada.

“La semana pasada se repartió toda la papelería y boletas electorales en las 67 asambleas en los 67 municipios del estado y no detectamos ningún foco rojo en esos trayectos y en esa distribución de la papelería. A qué me refiero con esto, a que no hubo ningún incidente ni conflictos con la delincuencia organizada para poder hacer llegar la papelería a las asambleas”, agregó.

Mencionó que la SSPE es la corporación que ha proporcionado seguridad a 17 candidatos que así lo solicitaron a través del IEE.

“Estos candidatos, de distintos partidos, han solicitado al IEE que sean incorporados al protocolo que se estableció desde la mesa Estatal de Seguridad para darles seguridad, en ese sentido todos han sido incorporados al protocolo de seguridad y se trabajó en el diagnóstico y sobre todo en la atención inmediata de ellos y el seguimiento a ellos y a su jornada electoral”, comentó.

Nivel de riesgo

Dijo que el diagnóstico elaborado tiene tres segmentos que son los indicadores para medir el nivel de riesgo de cada uno de los candidatos.

Uno es lo referente a sus propuestas de campaña, es decir qué tan radical son sus propuestas que pudieran generar no necesariamente un ataque de la delincuencia organizada, pero si alguna incomodidad algunos grupos sociales o étnicos dentro de la región que pudiera poner en riesgo al candidato.

El segundo segmento es evaluar el nivel de riesgo por región, por ejemplo, si en esa región ha tenido alguna manifestación o información de presencia de la delincuencia organizada que ponga en riesgo al candidato.

El tercer segmento tiene que ver con la persona, es decir con el antecedente o los antecedentes de las y los candidatos respecto de su trayectoria pública y privada, que pudiera poner en riesgo a él y a su persona, incluyendo en esto las amenazas que pudiera haber recibido durante el proceso y la trazabilidad de las amenazas para poder determinar la seriedad o la realidad de las amenazas.

Finalmente refirió que se espera una jornada cívica respetuosa.

“Lo que estamos buscando es garantizar el libre voto y sobre todo que las personas puedan salir a votar de manera pacífica y elegir a quién considere la mejor opción para el gobierno de los próximos seis o tres años” dijo Loya Chávez.