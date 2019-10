Desplazados en los puentes preocupan a transportistas

La presencia de desplazados mexicanos en las inmediaciones de los puentes internacionales ha comenzado a preocupar a los transportistas de carga y empresariado de Juárez debido a que existe temor de que cierren los cruces con el vecino país y se repita el escenario que experimentó esta ciudad meses atrás, según comentó Manuel Sotelo, vicepresidente región norte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Sotelo Suárez explicó que la situación con los migrantes mexicanos que permanecen en los alrededores de los puentes internacionales es muy distinta a la que se experimentó durante los primeros meses del año con los centroamericanos.

“En el caso de los centroamericanos, el Gobierno realiza una lista para ir llamando a cada uno cuando sea necesario y sea atendido por la aduana de Estados Unidos, pero en el caso de los migrantes mexicanos no se puede hacer eso, la situación es diferente y hay preocupación por saber qué va a pasar con estas personas”, dijo.

El líder de los transportistas en esta ciudad explicó que el principal temor que existe es que en un tema de “desesperación”, los desplazados que permanecen en las cercanías a los puentes fronterizos decidan cruzarse hacia los Estados Unidos y que esta situación derive en un bloqueo o cierre de los cruces internacionales.

“La aduana o CBP no puede recibir a tantas personas como hay esperando obtener asilo, el problema empezó hace tres semanas con 30 personas y hoy ya hay más de mil; además, no se quieren ir a los albergues, no se quieren mover y eso extiende la preocupación de que se repita lo que pasó en abril, que se quite personal de los puentes o comiencen los bloqueos”, comentó.

De acuerdo con estimaciones, más de mil 500 mexicanos continúan en espera de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) los atienda con la finalidad de solicitar asilo político.

Según datos del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), dicho éxodo inició desde el pasado mes de julio, alcanzando su cúspide en septiembre. La mayoría de estas personas es originaria de estados como Zacatecas, Michoacán y Guerrero.





[email protected]