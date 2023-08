Despiertan en bebés interés por la lectura

Ciudad Juárez.- Libros con sonidos, de relieves más resistentes y colores vívidos en sus pastas son parte de las herramientas para fomentar la lectura en los bebés que ofrece el proyecto de la Bebeteca en el Museo Interactivo La Rodadora.

Ana Laura Peña llevó a su hermana de un año cinco meses, para que experimentara en la Rodateca otras maneras de interesarse por los libros, pues dijo que es la mejor manera de que la niña desarrolle a temprana edad sus capacidades cognitivas.

“Si nosotros empezamos a leerles desde chiquitos se vuelve un hábito, y eso le ayuda en su desarrollo cuando sea mayor (…) a mí me gusta traer a mis dos hermanas porque cuando ya uno es mayor se te facilitan muchísimo las cosas en las escuelas, y aparte te vuelves más creativo”, comentó Peña.

Jessica del Carmen Alvarado, encargada de la Rodateca, dijo que el proyecto de Bebeteca es principalmente dirigido a primeras infancias, en las que se ofrecen actividades de lectura para los más pequeños de meses de edad hasta los tres años.

Explicó que lo que se busca es proporcionar a los padres herramientas de aprendizaje con la literatura infantil mediante consejos y orientación sobre cómo llevar la lectura con sus bebés, lo que les permitirá crear un vínculo con sus hijos y al mismo tiempo con los libros.

“Muchas veces piensan que los bebés no las van a escuchar, o que no pondrán atención, pero incluso con el tono de voz y la cercanía que tienen con los bebés se vuelve muy significativo; ese acercamiento a la familia ayuda a que tengan un mejor desarrollo y más estimulación, porque el proceso de lectura del bebé no siempre empieza con que sepan leer, o que tenga que ser un libro, sino que inician desde la nana, que le cantan sus mamás, las retahílas que usan con sus manitas, todo ese tipo de acercamientos son las primeras lecturas porque los bebés empiezan leyendo al mundo, leyendo la cara de su mamá, entonces es ir aprendiendo a leer todo tipo de acercamiento”, detalló la encargada de la Rodateca.

El museo cuenta con un acervo de alrededor de 4 mil 500 libros enfocados principalmente para las infancias, y 300 para los bebés de meses de edad hasta los tres años, dijo Alvarado. En la primera sesión abordaron el tema de las frutas, y para el próximo domingo 27 de agosto expondrá el tema de los bichos, comentó.

El proyecto de la Bebeteca se reactivó desde ayer y continuará hasta diciembre con dos domingos mensuales de actividades y dinámicas para los padres y sus hijos.

Las actividades se realizarán dos veces cada mes, de 11:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, y serán anunciadas en la página oficial de Facebook, añadió Alvarado. Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 257-0909.

