Despiden tras jubilación a comandante de Bomberos

Como el jefe número 12 en los 100 años de existencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, ayer se realizó la despedida por jubilación del Comandante Alfredo Salas Morales, quien dejó las filas de este departamento tras 30 años de servicio activo.

Salas contó que su ingreso a la academia fue un 23 de enero de 1989, en una época dura en la que se combatían incendios con apenas 50 bomberos en seis estaciones, pero esto jamás fue un impedimento para dejar de dar su vida por los demás.

“Ha habido muchos momentos tristes en la historia de cuando llegábamos a servicios y encontrábamos a personas que habían perdido la vida, en accidentes automovilísticos, en el canal, en diferentes lugares, esos son motivos que ponen triste a los bomberos pero nosotros tenemos que actuar en el momento”, dijo.

Narró que hace años junto a un compañero atendió un parto en el que una mujer dio a luz en la banqueta de la Estación de Bomberos que se ubicaba en las calles Gardenias y Mariscal, donde nació un pequeño que por varios años los visitó para agradecerles el apoyo por auxiliar su nacimiento.

“Me da mucho gusto el haber estado aquí trabajando por todo este tiempo”, dijo. “Y también podría decir que soy el primero que se jubila con este tiempo de 30 años de trabajo a mi edad de 48 años”.

“Quiero agradecer a Dios por todo lo que me protegió, porque afortunadamente en estos 30 años únicamente tuve dos incapacidades por lesiones, una por cuatro días y una por 16, entonces lo podríamos convertir y prácticamente no son nada, yo digo que sin la bendición de Él, no se hubiera logrado esta meta”, expresó.

La despedida del comandante, inició con honores a la Bandera, y prosiguió con el agradecimiento de Salas a todos los bomberos presentes que se reunieron para aplaudir su labor al frente de este cuerpo, y de Efrén Matamoros, titular de Protección Civil.

“Para estar aquí también hay que presentar humildad, yo en muchas de las ocasiones me quité el saco y se lo regalé a alguno de ustedes al ver que su equipo estaba más gastado que el mío y muchos me decían no comandante ¿cómo me vas a dar tu equipo? Y yo les decía ‘para cuando tú entres 100 veces a un incendio yo voy a entrar una vez nada más, para mí es mejor que tú andes protegido’”, expresó.

En el uso de la palabra Matamoros, agradeció la labor intensa que Salas desempeñó heroicamente, y dio a conocer que muchos logros fueron conseguidos gracias a su compromiso con el departamento.

“Lo único que les digo es que estoy sumamente agradecido con todo el apoyo que me brindó en este trabajo y que gracias a él se llevaron a cabo grandes trabajos en esta Dirección de Protección Civil, la verdad es que me puede pero también estoy contento porque ya va a su vida familiar”, expresó el funcionario.

Entre aplausos, lágrimas y pastel fueron tocadas las golondrinas, para evocar la frase “Honor a quien honor merece”.





