Despiden hoy a la víctima

Ciudad Juárez— A una semana de que un agente de la Guardia Nacional (GN) asesinara al estadounidense Juan Carlos Medina, de 18 años de edad, el Gobierno federal continúa sin dar información oficial, mientras que sus familiares despedirán hoy su cuerpo.

Juan Carlos nació en El Paso, Texas el 11 de julio de 2003 pero creció en Ciudad Juárez hasta que se fue a la vecina ciudad a estudiar; sin embargo, dejó la escuela durante la pandemia para trabajar con su tío en jardinería, limpiando yardas, de lunes a viernes, y pasar los fines de semana aquí con su mamá, sus hermanos y su novia.

La noche del viernes 19 de noviembre “Banano”, como le gustaba que le dijera su familia, cruzó la frontera por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, pero cuando iba a ser sometido a una revisión por los elementos de la GN salió corriendo sobre la avenida Juárez, hasta que fue alcanzado y asesinado en el cruce de las calles Francisco Villa y Tlaxcala.

El argumento del elemento federal fue que el paseño ingresó dos armas de fuego al país, calibre 9 milímetros (mm), y que le apuntó con una de ellas. Dicha versión se contradice ya que la mañana del lunes el fiscal en el Distrito Zona Norte, Manuel Carrasco Chacón, informó que en las cámaras de seguridad analizadas se observa que nunca accionó ningún arma.

Tras huir a la revisión, el elemento de la GN identificado como Gustavo L., le dio un impacto de bala con un arma larga, carabina FX calibre 5.56x45 mm, con un cargador de plástico para 30 cartuchos, producida por el Ejército Mexicano; el cual entró en la línea medida axilar del lado derecho y salió por el tórax posterior.

‘Me lo dejaron morir’

“El balazo no me especificaron (cómo fue), no tuve cabeza para preguntarle si fue por la espalda o de frente, pero fue de lado de la axila”, lamentó Karla Sáenz Reyes, de 39 años de edad, quien ahora quiere saber su a su hijo lo mataron por la espalda o de frente.

Lo que sí le dijeron es que “la causa de la muerte fue que se desangró, perdió mucha sangre. No le dieron rápida atención, duró más de 15 minutos (solo), según los testigos; los testigos me dicen que duraron más de una hora y cacho para que fuera atendido. O sea, me lo dejaron morir”, reclamó.

Juan Carlos ganaba 450 dólares, casi 10 mil pesos semanales, limpiado yardas, por lo que su mamá lo iba a dejar al puente todos los lunes en la mañana y luego iba por él los viernes en la noche, pero el viernes pasado se quedó esperando el mensaje en el que su hijo le avisaría que ya fuera por él.

“Ese mensaje ya no llegó, su última conexión de WhatsApp fue a las 8:51, yo a las 9:02 le pregunté: ¿on’tas?. Ya no me lo contestó. Ellos se quedaron con su teléfono, lo tiene la Fiscalía, ellos me dijeron que se iban a quedar con él, no me lo iban a entregar todavía. Se quedaron con sus pertenencias, hasta el momento todavía no me entregan nada”, dijo la madre durante el funeral de su hijo que se llevó a cabo los días, martes, miércoles y jueves.

Dijo que todos los testigos le aseguraron esa misma noche que su hijo nunca sacó un arma, por lo que aseguró también que pedirá el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para lograr que se haga justicia.