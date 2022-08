Despiden familiares y amigos a Allan González

Ciudad Juárez— A tres días de su muerte, el locutor Allan Izaskun González Escobar, quien por años compartió su voz con la comunidad hasta que fue silenciado por la violencia que vivió el jueves pasado Ciudad Juárez, fue velado ayer por sus familiares y amigos.

Rodeado de flores, junto a una fotografía, dentro de un ataúd de color gris, el juarense, quien a los 42 años de edad fue privado de la vida junto a tres de sus compañeros, fue recordado como un hombre alegre, amante de su familia y del rock.

Allan González, como era conocido por sus radioescuchas, estaba en un control remoto en vivo, junto a Lino Flores, del área de Promociones; Armando Guerrero, gerente de Operaciones, y el escolta Alex Arriaga, cuando fueron asesinados con armas largas por los integrantes de un grupo criminal durante una serie de ataques simultáneos en la ciudad.

Él era padre de cinco hijos, cuatro niñas y un niño, quienes ayer lo despidieron en el mismo lugar en donde fueron velados los dos reos asesinados la misma tarde del jueves durante el motín en el Centro de Reinserción Social número 3 (Cereso).

El motín en el penal, que dejó dos muertos y 20 heridos, fue el primer disturbio ocasionado en la ciudad por el grupo Los Mexicles, del Cártel de Sinaloa; más tarde, se registraron al menos seis ataques casi de manera simultánea contra la población en los que murieron nueve personas, entre ellas dos mujeres y un niño.

Esa tarde, había otras personas que estaban roladas para participar en el control remoto, pero que “por algún motivo no pudieron llegar, no llegaron; se enfermó un familiar, se descompuso un carro, pasaron cosas”, narró ayer Mario Romero, director de la estación Switch.

La última transmisión

“Tu alegría, entusiasmo y buena vibra se quedan con nosotros. Ya te estamos extrañando”, compartió la estación XHGU-FM del 105.9, conocida como Switch, la “radio positiva”, en donde González transmitía su programa “Persistente y Completo”, de lunes a viernes de las 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

“Y bueno, no olvides que vamos a estar aquí hasta en punto de las 9:00 de la noche, tus amigos de la radio positiva Switch, tus amigos de la 105.9, así es de que te seguimos esperando, te seguimos esperando, estamos frente a Little Caesar, así es que no te puedes perder este gran evento que ya es este sábado, ya es este sábado 13 de agosto, las puertas abren a las 7:00, para empezar a las 8:00 con todo el jolgorio, con todo el ambiente de los switcheros de la radio positiva, así es que no te lo puedes perder. Aquí te vamos a estar esperando, 40 dólares el costo del boleto por vehículo. Aquí te esperamos en Ejercito Nacional, tus amigos de la radio positiva Switch 105.9”, fue la última transmisión en vivo del locutor juarense.

Romero explicó que estaban promocionando un evento que se llevaría a cabo el sábado en el Coliseo de El Paso.

“Sí nos percatamos de lo que estaba ocurriendo, ya estábamos por retirarnos, de hecho todo el día fue de mucho trabajo, y prácticamente, literal, estábamos esperando las pizzas para ya irnos, desmontar e irnos. Y en ese punto en donde Allan se encontraba era precisamente en donde estábamos esperando el llamado de las personas de la pizzería ya para concluir”, relató el director de la estación.

Dijo que muy rápido llegaron los elementos de seguridad y acordonaron el perímetro para comenzar a trabajar en la escena.

Recordó que Switch tiene como objetivo el entretener e informar sólo cosas positivas, por lo que no dijo un posicionamiento a nombre de la estación, pero como ciudadano dijo esperar “que esto termine, y termine pronto por el bien de todos”.

De acuerdo con información de la FGE, durante la jornada de violencia que se vivió el 11 de agosto en la ciudad, en total perdieron la vida 11 personas, nueve murieron durante ataques a establecimientos comerciales, y dos más dentro del Cereso estatal.