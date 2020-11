Despiden al periodista Arturo Alba

Cortesía

Ciudad Juárez— Sin detenidos y sin una línea de investigación firme, ayer fue despedido por amigos y familiares el periodista Arturo Alba Medina, asesinado la noche del pasado jueves en la colonia Hidalgo tras concluir la conducción del noticiero nocturno del Canal 6 de Telediario.

Durante el fin de semana el cuerpo del comunicador fue velado en una capilla de la avenida Insurgentes y la calle Brasil, y en la tarde del domingo fue sepultado por el círculo de queridos más cercanos.

El fiscal general César Peniche Espejel dijo que hasta ayer se estaban trazando hipótesis sobre el homicidio, pero ninguna confirmada.

“Tenemos datos y la información nos permite trazar hipótesis, que son líneas para investigar. Aunque ninguna se puede confirmar aún”, señaló el servidor público.

Agregó que se tienen datos que permiten orientar la investigación bajo una suposición que puede o no corroborarse, sin embargo, apuntó: “en este momento esas líneas no se pueden compartir porque se corre el riesgo de que se saquen conclusiones anticipadas que después no se confirmen.

De acuerdo con declaraciones que hizo el viernes, se analizarán todas las hipótesis que vayan surgiendo durante las investigaciones, y entre ellas se encuentra su labor periodística, aunque tampoco se descarte que haya sido víctima de otro intento de delito.

El fiscal dijo en una conferencia de prensa ese día que Alba Medina fue atacado con 14 disparos de armas de fuego de dos diferentes calibres, lo que hace suponer que fueron dos personas las que participaron en el crimen, aunque al cierre de esta edición no había ninguna definición ni detención de los responsables.

Tampoco se informó si se tuvo acceso a cámaras de video de la zona y si se logró captar algo sobre los hechos a través de ellas, como informó que sucedería el vocero de la Fiscalía en la Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba.

Exige CNDH esclarecer homicidio

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a las autoridades del Estado de Chihuahua realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio del periodista, quien además se desempeñaba como docente y vocero del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

En un comunicado, el organismo nacional lamentó la muerte del comunicador y externó sus condolencias a sus familiares y amigos, “por lo que demanda a las autoridades procuradores de justicia locales iniciar la investigación correspondiente para encontrar a los responsables aplicando la ley conforme a derecho, y brinde apoyo psicológico y todo lo necesario a los deudos del también vocero del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez”.

Agregó que la CNDH es enfática en reconocer la importante labor que desempeñan los comunicadores para mantener informada a la ciudadanía, reforzando con ello el ejercicio de la libertad de expresión, rasgo indudable de una sociedad democrática en la que todas las opiniones tienen cabida.

“En este sentido, –abundó– destaca la obligación del Estado Mexicano de garantizar el ejercicio periodístico de los comunicadores en un ambiente de confianza y seguridad, que permita abordar cualquier tema de interés para la comunidad, sin ser sometido a ningún tipo de censura o agresión.

Finalmente, la comisión reiteró su compromiso de mantenerse atento a la evolución de las investigaciones relacionadas con este lamentable hecho para la identificación de los responsables y las motivaciones de su actuar.

