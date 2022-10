Despiden a víctima inocente de balacera

Ciudad Juárez.— Hace una semana, Manuel estaba feliz porque su madre se había recuperado de una lesión en la cadera y se disponía a visitarla cuando en el trayecto, un hecho violento al que él era completamente ajeno, le arrebató la vida, así lo describe Víctor Ruiz, su pareja sentimental por 21 años y quien iba junto con él cuando ocurrió la tragedia.

Manuel Loya Quiñonez de 47 años se convirtió en víctima circunstancial del enfrentamiento a balazos ocurrido la noche del pasado jueves en la avenida Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro, en el que murió la ex fiscal de feminicidios Suly Ponce Prieto y otro hombre que fungía como escolta de la persona que acompañaba a la abogada, de acuerdo a la información confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras sus seres queridos le daban ayer el último adiós a Manuel en el panteón Tepeyac, Víctor narró que ese día salieron de su casa y circulaban sobre la avenida Plutarco Elías Calles pero les tocó el semáforo en rojo en Paseo Triunfo de la República.

“Y ya venían disparándole a la señora (Suly Ponce) no sé desde dónde, escuché un estruendo que todavía traigo en la cabeza pero jamás pensé que nos hubiera llegado, tampoco él lo pensó, dijo ‘a caray se oyó un balazo’ pero tampoco lo sintió hasta que ya vimos la sangre ya fue cuando reaccionamos, él iba manejando y todavía tuvo fuerza para brincarse al copiloto y lo llevé al Hospital General”, recordó.

Dijo que a ese nosocomio llegó con vida, le realizaron una tomografía para ver dónde se había alojado la bala y lo ingresaron a cirugía pero antes, el doctor le permitió verlo y hablar con él.

“Me dijo ‘Víctor, estoy bien, no te preocupes, me duele pero estoy bien’ y ya me tranquilicé y al rato me dijeron que le iban a quitar un riñón y dije ‘no pasa nada, con un riñón puede vivir’ y cuando lo metieron a cirugía ya no reaccionó, me dijo el doctor que tenía un derrame interno que le había ocasionado que otros órganos le afectaran”, recordó.

El ataúd fue llevado ayer al cementerio, ahí su madre, usando un andador, sus hermanos, el resto de su familia y su pareja le dieron el último adiós.

“Me vas a hacer mucha falta carnal, a todos”, fueron las palabras que le dirigió su hermano, Esteban Loya, durante los últimos minutos en los que los empleados de la empresa funeraria les permitieron para despedirse del cuerpo antes de ser bajado a la fosa.

“Estoy devastado porque no veo la vida sin él, fueron más de 20 años y tantos planes que siempre eran juntos, ni por un momento de nuestra vida pensamos en separarnos, éramos amigos, éramos cómplices, más que una pareja, era mi mejor amigo”, expresó Víctor.

Su familia y amigos describieron a Manuel como una persona alegre y sana, quien cuidaba su físico a través del ejercicio y la buena alimentación, además de que no consumía alcohol, no fumaba y tampoco consumió nunca alguna droga. Junto con Víctor tenía un spa, lo cual también le permitió ser amigo de muchas de sus clientas.

“Es algo que nadie nos hubiéramos esperado que pasara, él era el mejor tío, muy alegre, era el que llevaba las uvas el 31 de diciembre, el que ponía la alegría a la familia”, expresó Daniel Loya, sobrina de Manuel.

“Su sonrisa siempre, optimista, con mucho ángel, mucho amor por su mamá tenía, ese día estaba muy contento porque su mamá había tenido una lesión en la cadera y había mejorado bastante, acabábamos de celebrar su cumpleaños hacía como dos semanas”, añadió Víctor.

Lamentó además el hecho de que, debido a que murió en circunstancias violentas, su cuerpo no pudo ser cremado, ya que su deseo era que cuando muriera, poder estar al lado de donde descansan los restos de su padre. Sin embargo es necesario que su muerte sea esclarecida, para que se pueda cumplir su voluntad.

“Exijo justicia, que se esclarezcan rápido los hechos porque siempre platicábamos que ni él ni yo queríamos ser sepultados, quería que lo cremaran pero no permitieron cremarlo por esta situación, que el deseo de estar al lado de su papá se pueda cumplir”, expresó.